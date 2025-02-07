Как освободили один из ключевых городов зоне СВО: чем важен Торецк

ВС РФ 7 февраля освободили город Торецк (Дзержинск) в ДНР, который представлял собой важный логистический узел для ВСУ. Установление контроля над городом российскими силами снижает обстрелы Горловки и улучшает позиции для освобождения других населенных пунктов, открывая новые возможности для продвижения ВС РФ. Подробнее в материале URA.RU.
Стратегическая важность Торецка
Торецк представляет собой один из самых крупных населенных пунктов Торецкой агломерации, на начало 2022 года здесь проживало около 35 тысяч человек, а в целом агломерация включала более 73,5 тысяч жителей. Город находится к северу от Горловки и играл значительную роль в качестве логистического узла для украинских вооруженных сил, обеспечивая их передвижение и снабжение, а также создавая возможности для обстрелов соседних территорий. Освобождение Дзержинска предоставляет российским войскам возможность существенно сократить интенсивность обстрелов Горловки и улучшить общую ситуацию на этом участке фронта.
Превращение в укрепленный район
Украинское командование создало в Торецке мощную систему обороны, превратив его в хорошо укрепленный район. Город был оснащен развитой сетью подземных коммуникаций, где практически каждое здание стало долговременной огневой точкой. Украинские войска использовали терриконы (искусственные холмы, образованные из отходов горного производства, особенно после добычи угля) и шахты, расположенные в северной и западной части города, что значительно усложняло задачу для российских сил.
Ход освобождения Торецка
Активные наступательные действия соединений и воинских частей группировки войск «Центр» привели к установлению контроля над Торецком. При этом отличились военнослужащие 1-й, 9-й и 132-й гвардейских мотострелковых бригад 51-й армии, а также добровольческое формирование «Ветераны». Проводя операцию, российские войска за пять месяцев боев освободили не только сам Торецк, но и 11 населенных пунктов Торецкой агломерации, что составляет более 139 квадратных километров освобожденной территории. Общая глубина продвижения российских войск достигла 13 километров.
Потери ВСУ
Для удержания Торецка украинские силы стянули значительное количество войск, численность которых составила более 40 тысяч военнослужащих, включая восемь бригад и до 50 батальонов. С начала операции ВСУ понесли значительные потери: более 26 тысяч личного состава, что составляет свыше 70% от общего числа группировки украинской армии. В Минобороны РФ сообщили, что суточные потери ВСУ в среднем оценивались в около 200 военнослужащих, убитыми и ранеными. Кроме того, российские войска уничтожили более 240 танков и других бронемашин, а также более 340 орудий полевой артиллерии и минометов.
Что будет дальше
Освобождение Торецка создает новые возможности для российских войск в процессе дальнейшего освобождения других населенных пунктов, входящих в Торецкую агломерацию. Подразделения группировки войск «Центр» продолжают свою работу, направленную на полное освобождение региона, что обещает усиление контроля над стратегически важными территориями и дальнейшее снижение угрозы для населения.
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