Трамп ввел пошлины на товары из Китая

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Трамп подписал указ о введении пошлин на китайские товары
Трамп подписал указ о введении пошлин на китайские товары Фото:

Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Китая, которые связаны с цепочкой поставок синтетических опиоидов. Соответствующий приказ опубликован на сайте Белого дома.

«Введение пошлин для решения проблемы цепочки поставок синтетических опиоидов в Китайской Народной Республике», — говорится в тексте указа. 7 февраля Трамп подписал исполнительный приказ, в котором внес поправки в указ от 1 февраля 2025 года.

Основные изменения касаются отмены беспошлинного режима для небольших групп товаров. Этот режим прекратится после того, как министр торговли сообщит о создании работающей системы сбора пошлин, говорится в приказе.

С 1 февраля Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также 10% на китайские товары, аргументируя это якобы поступлением наркотиков из этих стран в США. В ответ на новые санкции Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию, передает Pravda.Ru.

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Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Китая, которые связаны с цепочкой поставок синтетических опиоидов. Соответствующий приказ опубликован на сайте Белого дома. «Введение пошлин для решения проблемы цепочки поставок синтетических опиоидов в Китайской Народной Республике», — говорится в тексте указа. 7 февраля Трамп подписал исполнительный приказ, в котором внес поправки в указ от 1 февраля 2025 года. Основные изменения касаются отмены беспошлинного режима для небольших групп товаров. Этот режим прекратится после того, как министр торговли сообщит о создании работающей системы сбора пошлин, говорится в приказе. С 1 февраля Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также 10% на китайские товары, аргументируя это якобы поступлением наркотиков из этих стран в США. В ответ на новые санкции Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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