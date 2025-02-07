Президент США Дональд Трамп ввел пошлины на товары из Китая, которые связаны с цепочкой поставок синтетических опиоидов. Соответствующий приказ опубликован на сайте Белого дома.
«Введение пошлин для решения проблемы цепочки поставок синтетических опиоидов в Китайской Народной Республике», — говорится в тексте указа. 7 февраля Трамп подписал исполнительный приказ, в котором внес поправки в указ от 1 февраля 2025 года.
Основные изменения касаются отмены беспошлинного режима для небольших групп товаров. Этот режим прекратится после того, как министр торговли сообщит о создании работающей системы сбора пошлин, говорится в приказе.
С 1 февраля Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на товары из Канады и Мексики, а также 10% на китайские товары, аргументируя это якобы поступлением наркотиков из этих стран в США. В ответ на новые санкции Китай подал иск против США во Всемирную торговую организацию, передает Pravda.Ru.
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