Чем известен тюменский человек-мем Егорка «Зашибу»

Человек-мем из Тюмени Егорка «Зашибу» Терентьев имеет все шансы на то, чтобы вернуть былую популярность на Youtube. Такое мнение агентству озвучил один из местных медиаэкспертов. По его словам, многие пользователи видеохостинга ждут его возвращения.
«При грамотном продюсировании и составлении контент-плана из Терентьева можно сделать настоящую звезду Рунета. Но, конечно, для этого нужно приложить определенные усилия и потратить некоторую сумму денег. Многие пользователи Youtube хорошо его помнят и, думаю, отреагируют на такой камбек позитивно», — пояснил собеседник агентства на условиях анонимности.
Чем известен Егорка «Зашибу»
Первые видеоролики с участием Егора Терентьева появились на Youtube в 2012 году. В то время молодой мужчина вел маргинальный образ жизни: много пил и ругался матом. Ролики с подобным контентом вызвали большой интерес со стороны пользователей видеохостинга, и в один из дней тюменец проснулся знаменитым. Его стали узнавать на улицах, а поклонники из других городов отправляли Егорке вещи и деньги.
После того, как видеооператор, снимавший Терентьева, уехал из России, популярность Егорки резко начала падать. Съемки прекратились и поклонники все реже проявляли к нему интерес. Со временем, на Youtube перестали публиковаться ролики с участием некогда известного тюменца.
Сейчас Егор Терентьев не пьет и ведет затворнический образ жизни. Он практически не выходит из дома и ни с кем не общается.
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