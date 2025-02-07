Все школьники города ХМАО отправятся на карантин

С 10 февраля для всех школьников Югорска (ХМАО) объявлен карантин. Так вышло из-за резкого роста заболеваемости гриппом, сообщили в мэрии города.
«В Югорске зафиксировано резкое увеличение случаев гриппа и острых респираторных инфекций… Принято решение о переводе на дистанционное обучение всех учащихся общеобразовательных учреждений с 10 февраля до 16 февраля включительно», — написано в telegram-канале ведомства.
Также на дистант переводят все лекционные занятия для студентов Югорского политехнического колледжа. Практические занятия будут проходить в очном формате.
Помимо этого, в Югорске с 10 февраля запретили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Прирост заболеваемости на 3-6 неделях 2025 года составил 32-33%. Зарегистрировано шесть случаев гриппа В.
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