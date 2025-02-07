Все школьники города ХМАО отправятся на карантин

Школьники Югорска отправятся на карантин из-за гриппа
© Служба новостей «URA.RU»
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Школьники Югорска проведут неделю на карантине
Школьники Югорска проведут неделю на карантине Фото:

С 10 февраля для всех школьников Югорска (ХМАО) объявлен карантин. Так вышло из-за резкого роста заболеваемости гриппом, сообщили в мэрии города.

«В Югорске зафиксировано резкое увеличение случаев гриппа и острых респираторных инфекций… Принято решение о переводе на дистанционное обучение всех учащихся общеобразовательных учреждений с 10 февраля до 16 февраля включительно», — написано в telegram-канале ведомства.

Также на дистант переводят все лекционные занятия для студентов Югорского политехнического колледжа. Практические занятия будут проходить в очном формате.

Помимо этого, в Югорске с 10 февраля запретили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Прирост заболеваемости на 3-6 неделях 2025 года составил 32-33%. Зарегистрировано шесть случаев гриппа В.

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С 10 февраля для всех школьников Югорска (ХМАО) объявлен карантин. Так вышло из-за резкого роста заболеваемости гриппом, сообщили в мэрии города. «В Югорске зафиксировано резкое увеличение случаев гриппа и острых респираторных инфекций… Принято решение о переводе на дистанционное обучение всех учащихся общеобразовательных учреждений с 10 февраля до 16 февраля включительно», — написано в telegram-канале ведомства. Также на дистант переводят все лекционные занятия для студентов Югорского политехнического колледжа. Практические занятия будут проходить в очном формате. Помимо этого, в Югорске с 10 февраля запретили проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях. Прирост заболеваемости на 3-6 неделях 2025 года составил 32-33%. Зарегистрировано шесть случаев гриппа В.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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