«Машины разлетелись вдребезги, водитель ВАЗ погиб»: смертельное ДТП произошло в Курганской области. Видео

На курганской трассе погиб водитель «десятки» после столкновения с внедорожником
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Водитель погиб в разбитой машине
Водитель погиб в разбитой машине Фото:

В Курганской области на дороге в Куртамышском округе лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и кроссовер Volkswagen Tiguan. Водитель отечественной машины погиб. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе.

«На дороге в Куртамышском округе 7 февраля в 17:25 произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Volkswagen Tiguan. Водитель ВАЗ скончался до приезда скорой помощи. Водитель иномарки отправлен в больницу», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».

Обстоятельства аварии выясняются. На месте ДТП работает следственная группа, пояснили в полиции. 

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В Курганской области на дороге в Куртамышском округе лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и кроссовер Volkswagen Tiguan. Водитель отечественной машины погиб. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе. «На дороге в Куртамышском округе 7 февраля в 17:25 произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Volkswagen Tiguan. Водитель ВАЗ скончался до приезда скорой помощи. Водитель иномарки отправлен в больницу», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте». Обстоятельства аварии выясняются. На месте ДТП работает следственная группа, пояснили в полиции. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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