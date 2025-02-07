Водитель погиб в разбитой машине
В Курганской области на дороге в Куртамышском округе лоб в лоб столкнулись автомобили ВАЗ-2110 и кроссовер Volkswagen Tiguan. Водитель отечественной машины погиб. Об этом сообщили представители ГАИ в регионе.
«На дороге в Куртамышском округе 7 февраля в 17:25 произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2110 и Volkswagen Tiguan. Водитель ВАЗ скончался до приезда скорой помощи. Водитель иномарки отправлен в больницу», — сообщается в паблике «Госавтоинспекция 45» во «ВКонтакте».
Обстоятельства аварии выясняются. На месте ДТП работает следственная группа, пояснили в полиции.
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