Маск устроит масштабную ревизию госструктур США

Миллиардер Илон Маск во главе правительственного департамента эффективности государственного управления (DOGE) устроит масштабные проверки госструктур на коррупцию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Илон делает отличную работу, он находит ужасающие растраты, мошенничество и коррупцию. Вы видите это на примере USAID, но увидите еще больше с другими агентствами, в других частях правительства», — заявил Трамп в Белом доме.
Ранее администрация Белого дома раскритиковала USAID за то, что оно использовало бюджетные средства, не соответствуя намеченным целям США. Так, агентство финансировало проекты и организации, имеющие связи с террористическими группировками. Также оно выделяло помощь афганскому сельскому хозяйству. По мнению представителей Белого дома, последнее может способствовать производству героина.
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