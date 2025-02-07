Из-за ДТП с КАМАЗом на трассе ХМАО погибли трое человек

На 864 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и КАМАЗ. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.
«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства автоаварии со смертельным исходом… На 864 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, в Ханты-Мансийском районе, произошло столкновение двух транспортных средств: Mitsubishi и КАМАЗ, в результате которого три человека погибли и два получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что один из травмированных — ребенок. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!