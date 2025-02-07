07 февраля 2025

Из-за ДТП с КАМАЗом на трассе ХМАО погибли трое человек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на «трассе смерти» произошло ДТП с тремя погибшими
В ХМАО на «трассе смерти» произошло ДТП с тремя погибшими Фото:

На 864 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и КАМАЗ. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО.

«Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства автоаварии со смертельным исходом… На 864 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, в Ханты-Мансийском районе, произошло столкновение двух транспортных средств: Mitsubishi и КАМАЗ, в результате которого три человека погибли и два получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства.

Уточняется, что один из травмированных — ребенок. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

Из-за ДТП с КАМАЗом на трассе ХМАО погибли трое человек
Из-за ДТП с КАМАЗом на трассе ХМАО погибли трое человек
Фото:

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На 864 километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск произошло столкновение автомобилей Mitsubishi и КАМАЗ. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили ранения, сообщили в УГИБДД МВД России по ХМАО. «Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства автоаварии со смертельным исходом… На 864 километре автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск, в Ханты-Мансийском районе, произошло столкновение двух транспортных средств: Mitsubishi и КАМАЗ, в результате которого три человека погибли и два получили травмы», — написано в telegram-канале ведомства. Уточняется, что один из травмированных — ребенок. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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