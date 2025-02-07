Киев начнет завлекать молодежь для участия в боевых действиях

Правительство Украины запустит систему контрактной службы для молодых людей от 18 до 24 лет. Об этом заявил киевский лидер Владимир Зеленский в интервью Reuters.
«На следующей неделе правительство намерено запустить выгодные контракты на набор, чтобы привлечь молодых людей в возрасте 18-24 лет (до призывного возраста) в вооруженные силы, чтобы помочь смягчить нехватку силы. Зеленский отказался сообщить, сколько мужчин, как ожидается, запишутся», — пишет Reuters.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил закон, предусматривающий регистрацию призывников начиная с 17 лет, что включает молодых людей в список военнообязанных. В дополнение к этому, офис президента анонсировал предложения по изменениям в законодательстве, касающиеся возможности добровольного заключения контрактов для лиц 18-25 лет, что не подлежат обязательной мобилизации. Эти шаги направлены на укрепление военного потенциала страны в условиях текущих вызовов.
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