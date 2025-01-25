На Украине заявили о скором принятии закона о мобилизации 18-летних

В ближайшее время Офис президента Украины внесет предложения по призывному возрасту мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Об этом заявил советник военного департамента ведомства Николай Щур.
«Будет целый комплекс изменений и к законодательству, и к указам президента. Предполагается внесение разного уровня изменений в документы. Думаю, в ближайшие дни будет презентация», — передает «Страна» сообщение Щура. По его словам, речь идет о заключении добровольного контракта для лиц в возрасте от 18 до 25 лет, не подлежащих мобилизации.
Ранее Зеленский утвердил закон, который вводит регистрацию призывников с 17 лет. Теперь, начиная с этого возраста, молодые люди включаются в список военнообязанных.
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