У жителя Москвы изъяли львицу.Фото.Видео

Сотрудники прокуратуры изъяли у жителя Москвы трехмесячную львицу. О том, что животное находится в опасности, сообщили неравнодушные граждане. Об этом говорится в telegram-канале прокуратуры Москвы.
«Прокуроры проверили предложение по продаже львенка за 260 тысяч рублей, размещенное на сайте бесплатных объявлений. Сотрудники ведомства инсценировали покупку зверя. Продавец не представил каких-либо документов, подтверждающих законность владения животным, поэтому трехмесячная львица была изъята», — рассказали в ведомстве.
Животное поместили в реабилитационный центр диких животных Департамента природопользования и охраны окружающей среды. Сейчас специалисты обследуют львицу. Межрайонная природоохранная прокуратура устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки льва, занесенного в перечень видов животных, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Инициирована процессуальная проверка по факту возможного жестокого обращения с животным.
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