ФСБ задержала студента, пытавшегося поджечь здание ведомства в Петербурге

В Петербурге сотрудники госбезопасности поймали студента, который с помощью коктейля Молотова пытался поджечь здание ФСБ на Литейном проспекте. Об этом сообщил источник.
«Сотрудники ФСБ 7 февраля вечером задержали 22-летнего студента, который совершил попытку поджога здания ведомства на Литейном, 4. Злоумышленника вели телефонные мошенники, которые сначала завладели его деньгами, а затем под видом сотрудников спецслужб обещали вернуть потерянные деньги», — передает «Фонтанка. ру» ссылаясь на свой источник.
Уточняется, что молодой человек является студентом Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна. По данным издания, злоумышленник планировал стать химиком.
Агентство направило редакционный запрос по теме публикации в управление ФСБ России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.
Ранее сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 62-летнего местного жителя за поджог оборудования на железнодорожной станции Рыбацкое. Злоумышленник выполнял указания неизвестных, вышедших с ним на связь по телефону, передает RT.
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