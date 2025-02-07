07 февраля 2025

ФСБ задержала студента, пытавшегося поджечь здание ведомства в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ФСБ поймали поджигателя
Сотрудники ФСБ поймали поджигателя Фото:

В Петербурге сотрудники госбезопасности поймали студента, который с помощью коктейля Молотова пытался поджечь здание ФСБ на Литейном проспекте. Об этом сообщил источник.

«Сотрудники ФСБ 7 февраля вечером задержали 22-летнего студента, который совершил попытку поджога здания ведомства на Литейном, 4. Злоумышленника вели телефонные мошенники, которые сначала завладели его деньгами, а затем под видом сотрудников спецслужб обещали вернуть потерянные деньги», — передает «Фонтанка. ру» ссылаясь на свой источник.

Уточняется, что молодой человек является студентом Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна. По данным издания, злоумышленник планировал стать химиком.

Агентство направило редакционный запрос по теме публикации в управление ФСБ России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 62-летнего местного жителя за поджог оборудования на железнодорожной станции Рыбацкое. Злоумышленник выполнял указания неизвестных, вышедших с ним на связь по телефону, передает RT.

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В Петербурге сотрудники госбезопасности поймали студента, который с помощью коктейля Молотова пытался поджечь здание ФСБ на Литейном проспекте. Об этом сообщил источник. «Сотрудники ФСБ 7 февраля вечером задержали 22-летнего студента, который совершил попытку поджога здания ведомства на Литейном, 4. Злоумышленника вели телефонные мошенники, которые сначала завладели его деньгами, а затем под видом сотрудников спецслужб обещали вернуть потерянные деньги», — передает «Фонтанка. ру» ссылаясь на свой источник. Уточняется, что молодой человек является студентом Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна. По данным издания, злоумышленник планировал стать химиком. Агентство направило редакционный запрос по теме публикации в управление ФСБ России по Санкт-Петербургу. Ответ ожидается. Ранее сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга задержали 62-летнего местного жителя за поджог оборудования на железнодорожной станции Рыбацкое. Злоумышленник выполнял указания неизвестных, вышедших с ним на связь по телефону, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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