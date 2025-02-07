07 февраля 2025

Главу города в Калининградской области задержали за взятки

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Сергея Мельникова задержали по подозрению в получении взятки
Сергея Мельникова задержали по подозрению в получении взятки Фото:

Главу Балтийска (Калининградская область) Сергея Мельникова задержали по подозрению во взяточничестве. Вместе с ним задержан его заместитель Максим Коваленко, сообщает ТАСС. 

«Глава Балтийска в Калининградской области Сергей Мельников, а также его заместитель Максим Коваленко задержаны по подозрению во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело», — сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по региону.

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Главу Балтийска (Калининградская область) Сергея Мельникова задержали по подозрению во взяточничестве. Вместе с ним задержан его заместитель Максим Коваленко, сообщает ТАСС.  «Глава Балтийска в Калининградской области Сергей Мельников, а также его заместитель Максим Коваленко задержаны по подозрению во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело», — сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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