Главу города в Калининградской области задержали за взятки

Сергея Мельникова задержали по подозрению в получении взятки
Главу Балтийска (Калининградская область) Сергея Мельникова задержали по подозрению во взяточничестве. Вместе с ним задержан его заместитель Максим Коваленко, сообщает ТАСС.
«Глава Балтийска в Калининградской области Сергей Мельников, а также его заместитель Максим Коваленко задержаны по подозрению во взяточничестве. Возбуждено уголовное дело», — сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
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