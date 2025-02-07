Мэр Магнитогорска призвал журналисток выбирать женихов и оставаться в городе

Мэр города Магнитогорска Челябинской области Сергей Бердников пригласил журналисток приезжать в город и создавать здесь семьи. Власти муниципалитета при этом заинтересованы предоставить все условия. Об этом градоначальник заявил 7 февраля в парке «Притяжение» на межрегиональном форуме СМИ «Медиагора-2025».
«Мы сегодня себя позиционируем как город для людей, именно развитый, именно динамичный развивающийся. Хочется, чтобы провели время продуктивно. Познакомились, может быть и жить здесь останетесь, и семьи сколотите. Будем рады, предоставим все условия. У нас город большой, почти полумиллионник, можно выбрать себе в спутники. И замуж выйти», — подчеркнул в приветственном речи Бердников.
Форум и кубок СМИ «Медиагора-2025» проходит с 6 по 9 февраля на территории городского курорта «Притяжение» в Магнитогорске. На открытие мероприятия прибыла супруга губернатора Челябинской области, учредитель «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирина Текслер.
На протяжении нескольких дней представители медиасобщества ряда российских регионов примут участие в экскурсиях, спортивных состязаниях, круглых столах и мастер-классах. Кубок СМИ с 2019 года носит имя Ольги Давиденко, которая являлась председателем Союза журналистов Челябинской области.
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