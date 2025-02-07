Трамп сообщил о невиданном уровне коррупции в USAID

Американское агентство по международному развитию (USAID) невероятно коррумпировано. Решение о его реформировании необратимо. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
«Радикальные леваки сходят с ума из-за USAID. И они ничего не смогут с этим сделать из-за того, как тратились деньги, сколько мошенничества, это совершенно неприемлемо. Коррупция была на невиданном ранее уровне. Закройте его!» — поделился своим мнением Трамп. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.
Агентство США по международному развитию (USAID) — государственная структура, занимающаяся предоставлением гуманитарной и экономической помощи различным государствам по всему миру. Основные направления работы агентства включают в себя здравоохранение, образование, борьбу с бедностью, поддержку демократических процессов, защиту прав человека, стимулирование развития частного сектора и оперативное вмешательство в случае чрезвычайных ситуаций.
Сенат США выразил мнение, что Трамп может стремиться помочь Российской Федерации в решении украинского кризиса. Эти опасения возникли после решения американского лидера приостановить оказание помощи иностранным государствам через USAID.
После в США вспыхнула волна недовольства к агентству из-за нарушения запрета на отправку военной поддержки Украине. Оказалось, что некоторые работники агентства не соблюдали этот запрет. Как заверил государственный секретарь США Марко Рубио, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать зарубежных партнеров, даже после возможной ликвидации агентства, передает RT.
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