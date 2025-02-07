Заместителя мэра Киева Кличко отправили под стражу

Заместителя мэра Киева Виталия Кличко Петра Оленича арестовали на два месяца в рамках масштабной операции по борьбе с коррупцией в стране. Об этом сообщается в telegram-канале специализированной антикоррупционной прокуратуры.
«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поддержал позицию прокурора по делу о завладении землей. Оленичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 362 тысяч долларов», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство уточняло, что в рамках этого дела также задержаны другие подозреваемые, включая депутата Киевсовета Елену Марченко. Силовики сообщили о «масштабной операции» по борьбе с земельной коррупцией, в ходе которой задержали семь чиновников Киевского горсовета, а также провели обыски в здании Киевской городской госадминистрации.
В Киеве проходит масштабная операция по разоблачению преступной организации, замешанной в земельной коррупции на уровне городских совета и администрации. Разыскивать коррупционеров начали после резкого заявления Кличко.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.