07 февраля 2025

Заместителя мэра Киева Кличко отправили под стражу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кличко остался без одного из своих заместителей
Кличко остался без одного из своих заместителей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Заместителя мэра Киева Виталия Кличко Петра Оленича арестовали на два месяца в рамках масштабной операции по борьбе с коррупцией в стране. Об этом сообщается в telegram-канале специализированной антикоррупционной прокуратуры.

«Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поддержал позицию прокурора по делу о завладении землей. Оленичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 362 тысяч долларов», — говорится в сообщении.

Ранее ведомство уточняло, что в рамках этого дела также задержаны другие подозреваемые, включая депутата Киевсовета Елену Марченко. Силовики сообщили о «масштабной операции» по борьбе с земельной коррупцией, в ходе которой задержали семь чиновников Киевского горсовета, а также провели обыски в здании Киевской городской госадминистрации.

В Киеве проходит масштабная операция по разоблачению преступной организации, замешанной в земельной коррупции на уровне городских совета и администрации. Разыскивать коррупционеров начали после резкого заявления Кличко.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заместителя мэра Киева Виталия Кличко Петра Оленича арестовали на два месяца в рамках масштабной операции по борьбе с коррупцией в стране. Об этом сообщается в telegram-канале специализированной антикоррупционной прокуратуры. «Следственный судья Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) поддержал позицию прокурора по делу о завладении землей. Оленичу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 362 тысяч долларов», — говорится в сообщении. Ранее ведомство уточняло, что в рамках этого дела также задержаны другие подозреваемые, включая депутата Киевсовета Елену Марченко. Силовики сообщили о «масштабной операции» по борьбе с земельной коррупцией, в ходе которой задержали семь чиновников Киевского горсовета, а также провели обыски в здании Киевской городской госадминистрации. В Киеве проходит масштабная операция по разоблачению преступной организации, замешанной в земельной коррупции на уровне городских совета и администрации. Разыскивать коррупционеров начали после резкого заявления Кличко.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...