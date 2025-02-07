В Тюмени ожидается морозный и пасмурный день

Небо Тюмени заволокут облака и тучи
В Тюмени 8 февраля температура воздуха составит до -10 градусов. Весь день ожидается облачная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 8 февраля температура наружного воздуха составит т -6 до -10 градусов. Облачность, переменная облачность, без осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра будут варьироваться в пределах 2-3 метров в секунду. Влажность воздуха составит 87%.
Актировки в Тюмени
Занятия сегодня у школьников не отменяются. Погодные условия не превышают пороговых значений для объявления актировки.
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