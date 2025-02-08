Трамп посетит Японию в ближайшее время

Американский лидер Дональд Трамп скоро побывает в Японии с официальным визитом. Об этом говорится в совместном заявлении президента США и премьера Японии.
«Президент Трамп принял приглашение премьер-министра Исибы совершить официальный визит в Японию. Он состоится уже ближайшее время», — передает РИА Новости со ссылкой на заявление лидеров двух стран.
Ранее администрация Трампа одобрила продажу военной продукции Японии на сумму около миллиарда долларов. Глава Белого дома отметил, что это решение укрепит оборонные связи между странами, передает «Национальная служба новостей».
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