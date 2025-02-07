07 февраля 2025

В ЯНАО из-за погоды отменяют массовые мероприятия

© Служба новостей «URA.RU»
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В Новом Уренгое из-за погоды перенесли «Лыжню России»
В Новом Уренгое из-за погоды перенесли «Лыжню России» Фото:

В Салехарде и Новом Уренгое (ЯНАО) отменили массовые мероприятия из-за штормового ветра и метели. Так автоквест «Салехард 430» перенесен на неделю, а новая дата «Лыжни России» еще не назначена, сообщили в мэриях городов.

«У нас срочное и важное сообщение! Автоквест „Салехард 430“ переносится на неделю по погодным условиям. Прогноз синоптиков подсказал организаторам перенести автоквест на 15 февраля 2025 года. Старт будет в то же время и в том же месте, но при более подходящей для состязаний погоде», — написано в администрации Салехарда.

В Новом Уренгое же отменены вообще все мероприятия на открытых площадках. Новая дата «Лыжни России» будет озвучена 11 февраля.

В ЯНАО 8 февраля прогнозируется штормовой ветер. Его порывы будут достигать более 30 метров в секунду. Также ожидаются мокрый снег, метель и гололедно-изморозевые отложения. Всего за пару дней выпадет более 10 сантиметров осадков.

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В Салехарде и Новом Уренгое (ЯНАО) отменили массовые мероприятия из-за штормового ветра и метели. Так автоквест «Салехард 430» перенесен на неделю, а новая дата «Лыжни России» еще не назначена, сообщили в мэриях городов. «У нас срочное и важное сообщение! Автоквест „Салехард 430“ переносится на неделю по погодным условиям. Прогноз синоптиков подсказал организаторам перенести автоквест на 15 февраля 2025 года. Старт будет в то же время и в том же месте, но при более подходящей для состязаний погоде», — написано в администрации Салехарда. В Новом Уренгое же отменены вообще все мероприятия на открытых площадках. Новая дата «Лыжни России» будет озвучена 11 февраля. В ЯНАО 8 февраля прогнозируется штормовой ветер. Его порывы будут достигать более 30 метров в секунду. Также ожидаются мокрый снег, метель и гололедно-изморозевые отложения. Всего за пару дней выпадет более 10 сантиметров осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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