В ЯНАО из-за погоды отменяют массовые мероприятия

В Салехарде и Новом Уренгое (ЯНАО) отменили массовые мероприятия из-за штормового ветра и метели. Так автоквест «Салехард 430» перенесен на неделю, а новая дата «Лыжни России» еще не назначена, сообщили в мэриях городов.
«У нас срочное и важное сообщение! Автоквест „Салехард 430“ переносится на неделю по погодным условиям. Прогноз синоптиков подсказал организаторам перенести автоквест на 15 февраля 2025 года. Старт будет в то же время и в том же месте, но при более подходящей для состязаний погоде», — написано в администрации Салехарда.
В Новом Уренгое же отменены вообще все мероприятия на открытых площадках. Новая дата «Лыжни России» будет озвучена 11 февраля.
В ЯНАО 8 февраля прогнозируется штормовой ветер. Его порывы будут достигать более 30 метров в секунду. Также ожидаются мокрый снег, метель и гололедно-изморозевые отложения. Всего за пару дней выпадет более 10 сантиметров осадков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!