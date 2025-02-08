Анастасия Волочкова отказалась судиться за пенсию

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Волочкова вошла в 2025 год с миром и отказалась судиться за пенсию
Волочкова вошла в 2025 год с миром и отказалась судиться за пенсию Фото:

Балерина Анастасия Волочкова не будет подавать иски по поводу своей пенсии, поскольку она чувствует себя счастливой и удовлетворенной жизнью. Об этом артистка сообщила в интервью.

«Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем», — сказала Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости. Артистка также отметила, что у нее через каждые два дня запланированы спектакли и она занята организацией свадьбы для дочери.

Ранее Волочкова обращалась в суд для решения вопроса о назначении пенсии, поскольку ее стаж на должности солистки балета значительно превышает необходимый минимум. Согласно законодательству, балерина может получить пенсию спустя 15 лет стажа.

Однако в октябре 2024 года Мещанский суд Москвы сообщил, что иск артистки к Пенсионному фонду не был принят к рассмотрению из-за предоставления фальсифицированной трудовой книжки со стороны ее бывших работодателей. Балерина тогда заявляла, что готовится вновь подать иск, поскольку за свою пенсию нужно бороться. 

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Балерина Анастасия Волочкова не будет подавать иски по поводу своей пенсии, поскольку она чувствует себя счастливой и удовлетворенной жизнью. Об этом артистка сообщила в интервью. «Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем», — сказала Анастасия Волочкова в беседе с РИА Новости. Артистка также отметила, что у нее через каждые два дня запланированы спектакли и она занята организацией свадьбы для дочери. Ранее Волочкова обращалась в суд для решения вопроса о назначении пенсии, поскольку ее стаж на должности солистки балета значительно превышает необходимый минимум. Согласно законодательству, балерина может получить пенсию спустя 15 лет стажа. Однако в октябре 2024 года Мещанский суд Москвы сообщил, что иск артистки к Пенсионному фонду не был принят к рассмотрению из-за предоставления фальсифицированной трудовой книжки со стороны ее бывших работодателей. Балерина тогда заявляла, что готовится вновь подать иск, поскольку за свою пенсию нужно бороться. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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