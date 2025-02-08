Уехавшие в США украинцы хотят получить российское гражданство

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В США фиксируется всплеск обращений за российским гражданством
В США фиксируется всплеск обращений за российским гражданством Фото:

В США увеличилось количество обращений по получению российского гражданства, сообщили в Генконсульстве России в Нью-Йорке. Это произошло после того, как Киев потребовал постановки на учет украинских призывников, уехавших за рубеж. 

«После введения весной 2024 года украинскими властями требования о постановке на учет находящихся за границей лиц призывного возраста фиксировали всплеск обращений <...> по вопросам приобретения российского гражданства и порядку его оформления», — сказал Александр Захаров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что обращения направляются, в том числе, по электронной почте.

По словам Захарова, в 2024 году к Генконсульству РФ в Нью-Йорке обратились 54 украинских гражданина, заинтересованных в получении паспорта России. Среди них были лица, чьи родители уже имеют российское гражданство, а также те, кто родился или имел регистрацию на территориях ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя и других регионов. В консульстве перенаправили этих лиц в органы МВД на российской территории.

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В США увеличилось количество обращений по получению российского гражданства, сообщили в Генконсульстве России в Нью-Йорке. Это произошло после того, как Киев потребовал постановки на учет украинских призывников, уехавших за рубеж.  «После введения весной 2024 года украинскими властями требования о постановке на учет находящихся за границей лиц призывного возраста фиксировали всплеск обращений <...> по вопросам приобретения российского гражданства и порядку его оформления», — сказал Александр Захаров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что обращения направляются, в том числе, по электронной почте. По словам Захарова, в 2024 году к Генконсульству РФ в Нью-Йорке обратились 54 украинских гражданина, заинтересованных в получении паспорта России. Среди них были лица, чьи родители уже имеют российское гражданство, а также те, кто родился или имел регистрацию на территориях ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя и других регионов. В консульстве перенаправили этих лиц в органы МВД на российской территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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