Уехавшие в США украинцы хотят получить российское гражданство

В США увеличилось количество обращений по получению российского гражданства, сообщили в Генконсульстве России в Нью-Йорке. Это произошло после того, как Киев потребовал постановки на учет украинских призывников, уехавших за рубеж.
«После введения весной 2024 года украинскими властями требования о постановке на учет находящихся за границей лиц призывного возраста фиксировали всплеск обращений <...> по вопросам приобретения российского гражданства и порядку его оформления», — сказал Александр Захаров в беседе с РИА Новости. Он отметил, что обращения направляются, в том числе, по электронной почте.
По словам Захарова, в 2024 году к Генконсульству РФ в Нью-Йорке обратились 54 украинских гражданина, заинтересованных в получении паспорта России. Среди них были лица, чьи родители уже имеют российское гражданство, а также те, кто родился или имел регистрацию на территориях ДНР, ЛНР, Крыма, Севастополя и других регионов. В консульстве перенаправили этих лиц в органы МВД на российской территории.
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