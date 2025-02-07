У студентки из Екатеринбурга украли выплату за гибель отца на СВО

Студентка второго курса Уральского промышленно-экономического техникума стала жертвой мошенников: у нее выманили почти 2,2 миллиона рублей, полученных от государства за гибель отца в зоне российской спецоперации на Украине. Об этом URA.RU рассказал источник.
Злоумышленники действовали по отработанной схеме. Ксении позвонил неизвестный с сообщением, что ее аккаунт на «Госуслугах» взломан, данные оказались у преступников. Затем набрал «представитель Росфинмониторинга» — с инструкцией, как обезопасить деньги. «Девушка поверила и несколькими траншами отправила 2,19 млн на указанные счета», — передал собеседник агентства.
Ксения поняла, что стала жертвой мошенников, только когда ее «доброжелатели» перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.
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