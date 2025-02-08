Французские истребители Mirage 2000 сравнили с российскими самолетами

«Ростех»: французские Mirage 2000 сильно уступают российским истребителям
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Mirage 2000 уступает российским истребителям и может быть использован только в тылу
Mirage 2000 уступает российским истребителям и может быть использован только в тылу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, почти не отличается от американских F-16, и при этом сильно проигрывает российским боевым самолетам. Об этом сообщили в «Ростехе».

«Mirage 2000 — это морально устаревший самолет, который по летно-техническим характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает современным российским машинам», — сообщили в «Ростехе» при беседе с ТАСС. Там добавили, что этот французский истребитель является посредственным самолетом с низкой дальностью работы по воздушным целям. У Mirage она составляет 50 километров, у российских Су-35С, Су-30СМ2 и МиГ-31 — несколько сотен километров.

Такой самолет может использоваться только в глубоком тылу против ракет и беспилотников, отметили в «Ростехе». Для таких же целей используются и F-16, результат работы которых оказался хуже ожиданий. 

В случае, если Франция передала Mirage последней модификации, Украина может оснастить их крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow. Однако в «Ростехе» сильно сомневаются в том, что Киев получил именно такую версию истребителя.

Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что на Украину были доставлены первые Mirage. Точное количество поставленных истребителей неизвестно.

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Французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, почти не отличается от американских F-16, и при этом сильно проигрывает российским боевым самолетам. Об этом сообщили в «Ростехе». «Mirage 2000 — это морально устаревший самолет, который по летно-техническим характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает современным российским машинам», — сообщили в «Ростехе» при беседе с ТАСС. Там добавили, что этот французский истребитель является посредственным самолетом с низкой дальностью работы по воздушным целям. У Mirage она составляет 50 километров, у российских Су-35С, Су-30СМ2 и МиГ-31 — несколько сотен километров. Такой самолет может использоваться только в глубоком тылу против ракет и беспилотников, отметили в «Ростехе». Для таких же целей используются и F-16, результат работы которых оказался хуже ожиданий.  В случае, если Франция передала Mirage последней модификации, Украина может оснастить их крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow. Однако в «Ростехе» сильно сомневаются в том, что Киев получил именно такую версию истребителя. Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что на Украину были доставлены первые Mirage. Точное количество поставленных истребителей неизвестно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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