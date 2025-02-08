Французские истребители Mirage 2000 сравнили с российскими самолетами

Французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, почти не отличается от американских F-16, и при этом сильно проигрывает российским боевым самолетам. Об этом сообщили в «Ростехе».
«Mirage 2000 — это морально устаревший самолет, который по летно-техническим характеристикам не сильно отличается от F-16 и значительно уступает современным российским машинам», — сообщили в «Ростехе» при беседе с ТАСС. Там добавили, что этот французский истребитель является посредственным самолетом с низкой дальностью работы по воздушным целям. У Mirage она составляет 50 километров, у российских Су-35С, Су-30СМ2 и МиГ-31 — несколько сотен километров.
Такой самолет может использоваться только в глубоком тылу против ракет и беспилотников, отметили в «Ростехе». Для таких же целей используются и F-16, результат работы которых оказался хуже ожиданий.
В случае, если Франция передала Mirage последней модификации, Украина может оснастить их крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow. Однако в «Ростехе» сильно сомневаются в том, что Киев получил именно такую версию истребителя.
Ранее глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что на Украину были доставлены первые Mirage. Точное количество поставленных истребителей неизвестно.
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