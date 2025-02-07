07 февраля 2025

На выходных в Свердловской области ожидается слабое потепление

На выходных в Свердловской области ожидается слабое потепление без осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области из-за теплых ветров ожидается небольшое потепления
В Свердловской области из-за теплых ветров ожидается небольшое потепления Фото:

Центральная часть антициклона установилась над европейской частью страны в субботу, 8 февраля, и часть теплого воздуха от него распространится на Свердловскую область. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.

«По северной периферии антициклона на юго-восток распространяется порция тропической воздушной массы… В воскресенье это высотное тепло распространится на территорию Свердловской области. Но уже в субботу его влияние начнет сказываться в северных районах области, где вероятны слабые дневные оттепели», — пишет метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В выходные не ожидается осадков. 9 февраля будет небольшое потепление — ночью -9, днем 0 градусов.

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Центральная часть антициклона установилась над европейской частью страны в субботу, 8 февраля, и часть теплого воздуха от него распространится на Свердловскую область. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин. «По северной периферии антициклона на юго-восток распространяется порция тропической воздушной массы… В воскресенье это высотное тепло распространится на территорию Свердловской области. Но уже в субботу его влияние начнет сказываться в северных районах области, где вероятны слабые дневные оттепели», — пишет метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В выходные не ожидается осадков. 9 февраля будет небольшое потепление — ночью -9, днем 0 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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