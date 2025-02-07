На выходных в Свердловской области ожидается слабое потепление

Центральная часть антициклона установилась над европейской частью страны в субботу, 8 февраля, и часть теплого воздуха от него распространится на Свердловскую область. Об этом сообщает синоптик Алексей Пулин.
«По северной периферии антициклона на юго-восток распространяется порция тропической воздушной массы… В воскресенье это высотное тепло распространится на территорию Свердловской области. Но уже в субботу его влияние начнет сказываться в северных районах области, где вероятны слабые дневные оттепели», — пишет метеоролог в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В выходные не ожидается осадков. 9 февраля будет небольшое потепление — ночью -9, днем 0 градусов.
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