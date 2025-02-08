Politico: Балтийские страны ищут новые возможности для захвата теневого флота РФ

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Балтийские страны пытаются перехватывать российские суда
Балтийские страны пытаются перехватывать российские суда Фото:

Финляндия, Эстония, Литва и Латвия хотят использовать международное право, чтобы задерживать российские суда. По словам двух дипломатов и двух чиновников Евросоюза, балтийские страны подозревают российский теневой флот в незаконной перевозке нефти.

«Финляндия, Эстония, Литва и Латвия рассматривают возможность использования международного права для захвата судов по экологическим или пиратским причинам», — передали в Politico слова неназванных чиновников и дипломатов. Они заявили, что балтийские страны собираются разработать новые законы для перехвата большего количества судов.

По их словам, западные санкции не действуют на Россию из-за того, что она перевозит свою нефть с помощью «постоянно растущего» теневого флота. При этом якобы почти 50% санкционной торговли российской нефтью идет через Финский залив.

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Финляндия, Эстония, Литва и Латвия хотят использовать международное право, чтобы задерживать российские суда. По словам двух дипломатов и двух чиновников Евросоюза, балтийские страны подозревают российский теневой флот в незаконной перевозке нефти. «Финляндия, Эстония, Литва и Латвия рассматривают возможность использования международного права для захвата судов по экологическим или пиратским причинам», — передали в Politico слова неназванных чиновников и дипломатов. Они заявили, что балтийские страны собираются разработать новые законы для перехвата большего количества судов. По их словам, западные санкции не действуют на Россию из-за того, что она перевозит свою нефть с помощью «постоянно растущего» теневого флота. При этом якобы почти 50% санкционной торговли российской нефтью идет через Финский залив.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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