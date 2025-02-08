Politico: Балтийские страны ищут новые возможности для захвата теневого флота РФ

Финляндия, Эстония, Литва и Латвия хотят использовать международное право, чтобы задерживать российские суда. По словам двух дипломатов и двух чиновников Евросоюза, балтийские страны подозревают российский теневой флот в незаконной перевозке нефти.
«Финляндия, Эстония, Литва и Латвия рассматривают возможность использования международного права для захвата судов по экологическим или пиратским причинам», — передали в Politico слова неназванных чиновников и дипломатов. Они заявили, что балтийские страны собираются разработать новые законы для перехвата большего количества судов.
По их словам, западные санкции не действуют на Россию из-за того, что она перевозит свою нефть с помощью «постоянно растущего» теневого флота. При этом якобы почти 50% санкционной торговли российской нефтью идет через Финский залив.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.