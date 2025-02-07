На главный свердловский забег «Лыжни России» приехали топовая биатлонистка и Герой России: фото

Герой России Олег Касков и серебряный призер Олимпиады-2022 по биатлону Светлана Миронова посетили главную свердловскую гонку в рамках «Лыжни России» в Сысерти. Также присутствовали чиновники и депутат Госдумы Лев Ковпак, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня 80 тысяч свердловчан принимают участие в „Лыжне России“. Но самые яркие и лучшие находятся в Сысерти, и это вы. Помните, прекрасный старт и финиш неизбежен, удачи и победы, в том числе над собой», — поздравил всех министр спорта Леонид Рапопорт. Его коллега, замгубернатора Павел Креков, тоже выступил с речью. Торжественная церемония закрывалась зажжением «огня единства».
Губернатор Евгений Куйвашев не приехал из-за того, что в отпуске. А спикер заксобрания Людмила Бабушкина давала старт «Лыжне России» в Камышлове.
Дистанция в этом году составляет 2025 метров. Впрочем, участники забега «Герои нашего времени» (среди них Касков) бежали пять и десять километров (на выбор).
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