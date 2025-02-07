07 февраля 2025

На главный свердловский забег «Лыжни России» приехали топовая биатлонистка и Герой России: фото

Сотни лыжников собрались в Сысерти ради «Лыжни России»
© Служба новостей «URA.RU»
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Василий Камоцкий — не только чемпион мира по пощечинам, но и фермер из небольшого города
Василий Камоцкий — не только чемпион мира по пощечинам, но и фермер из небольшого города Фото:

Герой России Олег Касков и серебряный призер Олимпиады-2022 по биатлону Светлана Миронова посетили главную свердловскую гонку в рамках «Лыжни России» в Сысерти. Также присутствовали чиновники и депутат Госдумы Лев Ковпак, передает корреспондент URA.RU.

«Сегодня 80 тысяч свердловчан принимают участие в „Лыжне России“. Но самые яркие и лучшие находятся в Сысерти, и это вы. Помните, прекрасный старт и финиш неизбежен, удачи и победы, в том числе над собой», — поздравил всех министр спорта Леонид Рапопорт. Его коллега, замгубернатора Павел Креков, тоже выступил с речью. Торжественная церемония закрывалась зажжением «огня единства». 

Губернатор Евгений Куйвашев не приехал из-за того, что в отпуске. А спикер заксобрания Людмила Бабушкина давала старт «Лыжне России» в Камышлове. 

Дистанция в этом году составляет 2025 метров. Впрочем, участники забега «Герои нашего времени» (среди них Касков) бежали пять и десять километров (на выбор).

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Герой России Олег Касков и серебряный призер Олимпиады-2022 по биатлону Светлана Миронова посетили главную свердловскую гонку в рамках «Лыжни России» в Сысерти. Также присутствовали чиновники и депутат Госдумы Лев Ковпак, передает корреспондент URA.RU . «Сегодня 80 тысяч свердловчан принимают участие в „Лыжне России“. Но самые яркие и лучшие находятся в Сысерти, и это вы. Помните, прекрасный старт и финиш неизбежен, удачи и победы, в том числе над собой», — поздравил всех министр спорта Леонид Рапопорт. Его коллега, замгубернатора Павел Креков, тоже выступил с речью. Торжественная церемония закрывалась зажжением «огня единства».  Губернатор Евгений Куйвашев не приехал из-за того, что в отпуске. А спикер заксобрания Людмила Бабушкина давала старт «Лыжне России» в Камышлове.  Дистанция в этом году составляет 2025 метров. Впрочем, участники забега «Герои нашего времени» (среди них Касков) бежали пять и десять километров (на выбор).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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