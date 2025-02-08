Шольц высказался об отправке «миротворческой» миссии на Украину

Дискуссии об отправке на Украину после урегулирована конфликта миротворческой миссии, в которой может принять участие ФРГ, являются преждевременными. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. <...> В любом случае Украина будет иметь армию, которую она не сможет оплатить только своими финансовыми средствами; мы и все друзья Украины будем призваны на помощь», — заявил Шольц, отвечая на вопрос о возможной миротворческой миссии на Украине. Его слова передает Redaktions Netzwerk Deutschland.
Он добавил, что для начала нужно начать реальные мирные переговоры между Киевом и Москвой, а не навязывать мир. В таком случае можно будет увидеть, какими могут быть гарантии безопасности для украинской стороны.
Ранее сообщалось, что в Европе попросили у США поддержки для миротворческой миссии в Киеве. Так, европейские министры просят поставить им системы ПВО и разведывательные технологии для обеспечения «воздушного прикрытия», передает «Национальная служба новостей».
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