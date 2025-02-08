В Таиланде устроили облаву на детсад российского колдуна

В Таиланде полиция задержала россиян в детском саду пауэрлифтера-волхва
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция Тайланда накрыла детсад, у которого не было необходимых для работы документов
Полиция Тайланда накрыла детсад, у которого не было необходимых для работы документов Фото:

На острове Пхукет местная полиция нагрянула в детский сад с проверкой документов, задержаны несколько граждан РФ. Как сообщают telegram-каналы, учредителем садика был пауэрлифтер, считающий себя потомственным волхвом. 

«Полиция Пхукета нагрянула в детский сад Thai Living Kids, расположенный в элитном районе Чернгталей», — передает Life. По данным источника, в этот момент в здании находилось 30 детей, большинство из них — русскоязычные.

Полиция сообщила о нарушениях в документации детского сада и задержала руководителя учреждения вместе с тремя сотрудниками, включая двух женщин из России. За деятельность без соответствующего разрешения их могут оштрафовать на 143 тысячи, а владельцев — на 286 тысяч рублей за каждого нелегального работника.

Thai Living Kids был основан двумя российскими пауэрлифтерами. Одного из них задержали. Другой — бывший супруг Екатерины Усмановой, чемпионки РФ по фитнес-бикини. Он позиционирует себя как потомственный волхв, преподаватель ведической культуры и тренер по различным видам боевых искусств.

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На острове Пхукет местная полиция нагрянула в детский сад с проверкой документов, задержаны несколько граждан РФ. Как сообщают telegram-каналы, учредителем садика был пауэрлифтер, считающий себя потомственным волхвом.  «Полиция Пхукета нагрянула в детский сад Thai Living Kids, расположенный в элитном районе Чернгталей», — передает Life. По данным источника, в этот момент в здании находилось 30 детей, большинство из них — русскоязычные. Полиция сообщила о нарушениях в документации детского сада и задержала руководителя учреждения вместе с тремя сотрудниками, включая двух женщин из России. За деятельность без соответствующего разрешения их могут оштрафовать на 143 тысячи, а владельцев — на 286 тысяч рублей за каждого нелегального работника. Thai Living Kids был основан двумя российскими пауэрлифтерами. Одного из них задержали. Другой — бывший супруг Екатерины Усмановой, чемпионки РФ по фитнес-бикини. Он позиционирует себя как потомственный волхв, преподаватель ведической культуры и тренер по различным видам боевых искусств.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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