07 февраля 2025

В Екатеринбурге каратист избил фельдшера скорой помощи

© Служба новостей «URA.RU»
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Медик получил закрытую черепно-мозговую травму
Медик получил закрытую черепно-мозговую травму Фото:

В Екатеринбурге 20-летний парень в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника скорой помощи, который приехал ему же и помогать. Медик получил закрытую черепно-мозговую травму.

«Этой ночью парень вместе с другом напился и в состоянии алкогольного аута валялся на [улице] Циолковского. Их увидела прохожая, вызвала скорую», — передает telegram-канал Ural Mash.

Когда медики прибыли на место, один из парней очнулся и решил продемонстрировать свои боевые навыки. Молодой человек начал угрожать, что позовет отца, размахивал кулаками. Как оказалось, он мастер спорта по карате. Его и друга полиция якобы задержала, а потом отпустила.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское УМВД. Ответ ожидается.

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В Екатеринбурге 20-летний парень в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника скорой помощи, который приехал ему же и помогать. Медик получил закрытую черепно-мозговую травму. «Этой ночью парень вместе с другом напился и в состоянии алкогольного аута валялся на [улице] Циолковского. Их увидела прохожая, вызвала скорую», — передает telegram-канал Ural Mash. Когда медики прибыли на место, один из парней очнулся и решил продемонстрировать свои боевые навыки. Молодой человек начал угрожать, что позовет отца, размахивал кулаками. Как оказалось, он мастер спорта по карате. Его и друга полиция якобы задержала, а потом отпустила. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское УМВД. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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