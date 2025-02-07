В Екатеринбурге каратист избил фельдшера скорой помощи

В Екатеринбурге 20-летний парень в состоянии алкогольного опьянения напал на сотрудника скорой помощи, который приехал ему же и помогать. Медик получил закрытую черепно-мозговую травму.
«Этой ночью парень вместе с другом напился и в состоянии алкогольного аута валялся на [улице] Циолковского. Их увидела прохожая, вызвала скорую», — передает telegram-канал Ural Mash.
Когда медики прибыли на место, один из парней очнулся и решил продемонстрировать свои боевые навыки. Молодой человек начал угрожать, что позовет отца, размахивал кулаками. Как оказалось, он мастер спорта по карате. Его и друга полиция якобы задержала, а потом отпустила.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в городское УМВД. Ответ ожидается.
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