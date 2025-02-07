В городе Далматово Курганской области, где находится знаменитый Далматовский мужской монастырь, сделают небольшую набережную вокруг прудов. Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков.
«Летом под монастырем будет создана уютная классная территория со своей небольшой набережной вокруг прудов. Параллельно продолжится восстановление стены вокруг монастыря и Никольского храма», — написал Шумков в своем telegram-канале.
Он также сообщил, что в Далматово закончен ремонт трассы на Свердловскую область, город Камышлов. На ремонт 41 километра выделялось более миллиарда рублей. В планах — привести в порядок въездную дорогу в самом Далматово в направлении села Крестовка и улицу Советскую.
Также, по словам Шумкова, рядом с городом подготовят несколько площадок для производств. В ближайшее время там начнут строить коммуникации.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в шести городах Курганской области в 2025 году построят новые парки и зоны отдыха. На это выделят более 400 млн рублей, при этом около 105 млн рублей получат Куртамыш и Шадринск.
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