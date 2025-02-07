07 февраля 2025

Екатеринбуржец сломал второкласснику позвоночник, заступаясь за сына: реакция Бастрыкина

Бастрыкин вмешался в дело екатеринбуржца, травмировавшего школьника
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию
Глава СК РФ Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию Фото:

Екатеринбуржец вмешался в конфликт школьников и серьезно травмировал одного из них. В ситуацию вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СК.

«Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области К. В. Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в январе. Второклассники из 181-й школы повздорили, один из них пожаловался отцу. Мужчина толкнул мальчика, тот упал и получил компрессионный перелом грудного позвонка.

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Екатеринбуржец вмешался в конфликт школьников и серьезно травмировал одного из них. В ситуацию вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СК. «Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области К. В. Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в январе. Второклассники из 181-й школы повздорили, один из них пожаловался отцу. Мужчина толкнул мальчика, тот упал и получил компрессионный перелом грудного позвонка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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