Екатеринбуржец сломал второкласснику позвоночник, заступаясь за сына: реакция Бастрыкина

Екатеринбуржец вмешался в конфликт школьников и серьезно травмировал одного из них. В ситуацию вмешался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили в пресс-службе СК.
«Председатель Следственного комитета России А. И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Свердловской области К. В. Мирошниченко доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в январе. Второклассники из 181-й школы повздорили, один из них пожаловался отцу. Мужчина толкнул мальчика, тот упал и получил компрессионный перелом грудного позвонка.
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