Рейтинг самых богатых заводчан в Курганской области: кто и на чем зарабатывает

На ведущих предприятиях Курганской области специалистам предлагают зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. При этом работникам не нужно быть начальниками и руководителями. О том, что нужно делать ради большой зарплаты и кем работать на заводах — в материале корреспондента URA.RU.
Рейтинг составлялся на основе данных с вакансиями на сайтах предприятий и рекрутинговых порталах. Для топа были выбраны специальности на нескольких ведущих заводах региона. В расчет не брались должности начальников и директоров. Уровень зарплат зависит от опыта, квалификационных разрядов, эффективности и переработок.
Наладчики станков и манипуляторов с ПУ — до 180 тысяч
Требования: специалист должен иметь высшее (среднее) техническое образование и опыт работы от трех лет. Квалификация — не ниже 4-6 разряда.
Обязанности: необходимо заниматься наладкой механических и электромеханических устройств, различных станков с программным управлением, предназначенных для сверления и обработки отверстий. Изучать чертежи конструкторской документации и технологического процесса.
Предприятие: АО «Научно-производственное объединение» «Курганприбор».
Электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах — до 180 тысяч
Требования: специалист должен иметь среднее профессиональное (специальное) образование и опыт работы 3-6 лет. Квалификация — не ниже третьего разряда. Желательно иметь аттестацию на НАКС.
Обязанности: уметь варить нестандартные, многопроходные швы, читать чертежи, работать с ГОСТами на сварку.
Предприятие: ЗАО «Курганстальмост».
Токари — до 170 тысяч
Требования: опыт работы в профессии от одного года. Квалификация — не ниже 4-6 разряда.
Обязанности: изготовление и обработка деталей из твердых материалов на универсальных токарных станках.
Предприятие: АО «Акционерная компания „Корвет“.
Сверловщики — до 150 тысяч
Требования: среднее профессиональное. Опыт работы от одного года. Квалификация — 3-6 разряд.
Обязанности: сверлить и зенковать сквозные и глухие отверстия различных диаметров. Устанавливать инструменты на сверлильном станке с выверкой, делать заточку сверл и зенковок.
Предприятие: АО «Курганмашзавод».
Токари-универсалы — до 150 тысяч
Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы по специальности не менее одного года
Обязанности: заниматься механической металлообработкой на токарных центрах и станках. Выполнять все виды обработки: сверление, растачивание, зенкерование и т.д.
Предприятие: ООО «Темпер».
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