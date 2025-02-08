08 февраля 2025
07 февраля 2025

Рейтинг самых богатых заводчан в Курганской области: кто и на чем зарабатывает

На курганских заводах наладчики и сварщики зарабатывают миллионы рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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На курганских заводах можно зарабатывать до 180 тысяч рублей
На курганских заводах можно зарабатывать до 180 тысяч рублей Фото:

На ведущих предприятиях Курганской области специалистам предлагают зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. При этом работникам не нужно быть начальниками и руководителями. О том, что нужно делать ради большой зарплаты и кем работать на заводах — в материале корреспондента URA.RU. 

Рейтинг составлялся на основе данных с вакансиями на сайтах предприятий и рекрутинговых порталах. Для топа были выбраны специальности на нескольких ведущих заводах региона. В расчет не брались должности начальников и директоров. Уровень зарплат зависит от опыта, квалификационных разрядов, эффективности и переработок.  

Наладчики станков и манипуляторов с ПУ — до 180 тысяч

Требования: специалист должен иметь высшее (среднее) техническое образование и опыт работы от трех лет. Квалификация — не ниже 4-6 разряда.

Обязанности: необходимо заниматься наладкой механических и электромеханических устройств, различных станков с программным управлением, предназначенных для сверления и обработки отверстий. Изучать чертежи конструкторской документации и технологического процесса.

Предприятие: АО «Научно-производственное объединение» «Курганприбор». 

Электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах — до 180 тысяч

Требования: специалист должен иметь среднее профессиональное (специальное) образование и опыт работы 3-6 лет. Квалификация — не ниже третьего разряда. Желательно иметь аттестацию на НАКС. 

Обязанности: уметь варить нестандартные, многопроходные швы, читать чертежи, работать с ГОСТами на сварку. 

Предприятие: ЗАО «Курганстальмост».

Токари — до 170 тысяч

Требования: опыт работы в профессии от одного года. Квалификация — не ниже 4-6 разряда.

Обязанности: изготовление и обработка деталей из твердых материалов на универсальных токарных станках.

Предприятие: АО «Акционерная компания „Корвет“.

Сверловщики — до 150 тысяч

Требования: среднее профессиональное. Опыт работы от одного года. Квалификация — 3-6 разряд.

Обязанности: сверлить и зенковать сквозные и глухие отверстия различных диаметров. Устанавливать инструменты на сверлильном станке с выверкой, делать заточку сверл и зенковок.

Предприятие: АО «Курганмашзавод».

Токари-универсалы — до 150 тысяч

Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы по специальности не менее одного года

Обязанности: заниматься механической металлообработкой на токарных центрах и станках. Выполнять все виды обработки: сверление, растачивание, зенкерование и т.д.

Предприятие: ООО «Темпер».

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На ведущих предприятиях Курганской области специалистам предлагают зарабатывать до 180 тысяч рублей в месяц. При этом работникам не нужно быть начальниками и руководителями. О том, что нужно делать ради большой зарплаты и кем работать на заводах — в материале корреспондента URA.RU.  Наладчики станков и манипуляторов с ПУ — до 180 тысяч Требования: специалист должен иметь высшее (среднее) техническое образование и опыт работы от трех лет. Квалификация — не ниже 4-6 разряда. Обязанности: необходимо заниматься наладкой механических и электромеханических устройств, различных станков с программным управлением, предназначенных для сверления и обработки отверстий. Изучать чертежи конструкторской документации и технологического процесса. Предприятие: АО «Научно-производственное объединение» «Курганприбор».  Электросварщики на автоматических и полуавтоматических машинах — до 180 тысяч Требования: специалист должен иметь среднее профессиональное (специальное) образование и опыт работы 3-6 лет. Квалификация — не ниже третьего разряда. Желательно иметь аттестацию на НАКС.  Обязанности: уметь варить нестандартные, многопроходные швы, читать чертежи, работать с ГОСТами на сварку.  Предприятие: ЗАО «Курганстальмост». Токари — до 170 тысяч Требования: опыт работы в профессии от одного года. Квалификация — не ниже 4-6 разряда. Обязанности: изготовление и обработка деталей из твердых материалов на универсальных токарных станках. Предприятие: АО «Акционерная компания „Корвет“. Сверловщики — до 150 тысяч Требования: среднее профессиональное. Опыт работы от одного года. Квалификация — 3-6 разряд. Обязанности: сверлить и зенковать сквозные и глухие отверстия различных диаметров. Устанавливать инструменты на сверлильном станке с выверкой, делать заточку сверл и зенковок. Предприятие: АО «Курганмашзавод». Токари-универсалы — до 150 тысяч Требования: среднее профессиональное образование, опыт работы по специальности не менее одного года Обязанности: заниматься механической металлообработкой на токарных центрах и станках. Выполнять все виды обработки: сверление, растачивание, зенкерование и т.д. Предприятие: ООО «Темпер».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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