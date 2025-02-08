Названа причина пожара в здании Электрозавода в Москве

Короткое замыкание спровоцировало пожар в здании Электрозавода
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Здание в Москве могло загореться из-за неисправной проводки
Здание в Москве могло загореться из-за неисправной проводки Фото:
новость из сюжета
В здании Электрозавода в Москве произошел пожар 8 февраля

Пожар, произошедший 8 февраля в здании Электрозавода в Москве, мог произойти из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщили представители оперативных служб. 

«Неисправность электропроводки или перегруз сети могли привести к пожару в здании бывшего электрозавода в Москве», — сообщили в оперативных службах. Информацию передает агентство ТАСС.

Огонь охватил площадь 800 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек. Трое пострадавших госпитализировали. 

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Пожар, произошедший 8 февраля в здании Электрозавода в Москве, мог произойти из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщили представители оперативных служб.  «Неисправность электропроводки или перегруз сети могли привести к пожару в здании бывшего электрозавода в Москве», — сообщили в оперативных службах. Информацию передает агентство ТАСС. Огонь охватил площадь 800 квадратных метров. Сотрудникам МЧС удалось спасти 90 человек. Трое пострадавших госпитализировали. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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