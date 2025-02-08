Названа причина пожара в здании Электрозавода в Москве

Здание в Москве могло загореться из-за неисправной проводки
новость из сюжетаВ здании Электрозавода в Москве произошел пожар 8 февраля
Пожар, произошедший 8 февраля в здании Электрозавода в Москве, мог произойти из-за замыкания электропроводки. Об этом сообщили представители оперативных служб.
«Неисправность электропроводки или перегруз сети могли привести к пожару в здании бывшего электрозавода в Москве», — сообщили в оперативных службах. Информацию передает агентство ТАСС.
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