В Челябинске шестиклассник наелся мыла, чтобы откреститься от школьника-изгоя

08 февраля 2025 в 23:40 Размер текста - 17 +

Причиной конфликта стала ссора из-за девочки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске мальчик пострадал от отравления после того, как съел мыло, пытаясь откреститься от «нерукопожатного» одноклассника. Такой опасный ритуал он провел под давлением сверстников, которые ранее подвергли буллингу школьника, защитившего в перепалке девочку. «Всех, кто общался с моим сыном и хочет дружить со старшеклассниками, призывают выполнять опасный ритуал. Один из мальчиков прислал в общий чат видео, как ложками ест на камеру мыло. Снято оно было 22 января. На следующий день ребенок слег с отравлением», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на мать жертвы буллинга. По словам женщины, ученики начали издеваться над ее сыном и называть «мастью» после того, как он заступился за девочку, травмировав палкой другого школьника. Впоследствии, из-за обидного прозвища, мальчика пришлось перевести в другой класс, а позднее — выписать из секции. Челябинка предполагает, что инициаторами травли стали несколько школьников из параллельных классов. В полиции по данному факту инициировали проверку. После разбирательства будет вынесено соответствующее процессуальное решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске мальчик пострадал от отравления после того, как съел мыло, пытаясь откреститься от «нерукопожатного» одноклассника. Такой опасный ритуал он провел под давлением сверстников, которые ранее подвергли буллингу школьника, защитившего в перепалке девочку. «Всех, кто общался с моим сыном и хочет дружить со старшеклассниками, призывают выполнять опасный ритуал. Один из мальчиков прислал в общий чат видео, как ложками ест на камеру мыло. Снято оно было 22 января. На следующий день ребенок слег с отравлением», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на мать жертвы буллинга. По словам женщины, ученики начали издеваться над ее сыном и называть «мастью» после того, как он заступился за девочку, травмировав палкой другого школьника. Впоследствии, из-за обидного прозвища, мальчика пришлось перевести в другой класс, а позднее — выписать из секции. Челябинка предполагает, что инициаторами травли стали несколько школьников из параллельных классов. В полиции по данному факту инициировали проверку. После разбирательства будет вынесено соответствующее процессуальное решение.