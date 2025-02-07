07 февраля 2025

В Челябинске шестиклассник наелся мыла, чтобы откреститься от школьника-изгоя

© Служба новостей «URA.RU»
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Улицы города. Курган, снег, драка, подростки, дети, школьники, уличная драка
Причиной конфликта стала ссора из-за девочки Фото:

В Челябинске мальчик пострадал от отравления после того, как съел мыло, пытаясь откреститься от «нерукопожатного» одноклассника. Такой опасный ритуал он провел под давлением сверстников, которые ранее подвергли буллингу школьника, защитившего в перепалке девочку.

«Всех, кто общался с моим сыном и хочет дружить со старшеклассниками, призывают выполнять опасный ритуал. Один из мальчиков прислал в общий чат видео, как ложками ест на камеру мыло. Снято оно было 22 января. На следующий день ребенок слег с отравлением», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на мать жертвы буллинга.

По словам женщины, ученики начали издеваться над ее сыном и называть «мастью» после того, как он заступился за девочку, травмировав палкой другого школьника. Впоследствии, из-за обидного прозвища, мальчика пришлось перевести в другой класс, а позднее — выписать из секции. Челябинка предполагает, что инициаторами травли стали несколько школьников из параллельных классов.

В полиции по данному факту инициировали проверку. После разбирательства будет вынесено соответствующее процессуальное решение.

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В Челябинске мальчик пострадал от отравления после того, как съел мыло, пытаясь откреститься от «нерукопожатного» одноклассника. Такой опасный ритуал он провел под давлением сверстников, которые ранее подвергли буллингу школьника, защитившего в перепалке девочку. «Всех, кто общался с моим сыном и хочет дружить со старшеклассниками, призывают выполнять опасный ритуал. Один из мальчиков прислал в общий чат видео, как ложками ест на камеру мыло. Снято оно было 22 января. На следующий день ребенок слег с отравлением», — сообщается в группе «Агентство чрезвычайных новостей» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на мать жертвы буллинга. По словам женщины, ученики начали издеваться над ее сыном и называть «мастью» после того, как он заступился за девочку, травмировав палкой другого школьника. Впоследствии, из-за обидного прозвища, мальчика пришлось перевести в другой класс, а позднее — выписать из секции. Челябинка предполагает, что инициаторами травли стали несколько школьников из параллельных классов. В полиции по данному факту инициировали проверку. После разбирательства будет вынесено соответствующее процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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