В ХМАО поставлен новый рекорд по количеству людей, которые приняли участие в забеге «Лыжни России». В 2025 на соревнование пришли 16 035 югорчан, а годом ранее – около 12 тысяч, сообщили в департаменте физической культуры и спорта региона.
«Рекордный забег: более 16 тысяч участников на "Лыжне России " в Югре!.. В этом году мероприятие побило все предыдущие рекорды по числу участников в нашем округе! Так, например, в прошлом году на лыжи встали порядка 12 тысяч югорчан», — написано в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что наибольшее количество участников было в Советском районе. Муниципалитет собрал 3481 жителя. На втором месте идет Сургут – там пришли 2150 человек, а на третьем – Ханты-Мансийск и его 1470 спортсменов.
В этом году «Лыжня России» была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Награды победителям и призерам соревнования вручали олимпийские чемпионы Евгений Дементьев и Светлан Слепцова, президент Федерации традиционных игр и этноспорта Югры Константин Соловьев, а также губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
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