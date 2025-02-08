08 февраля 2025
07 февраля 2025

В забеге «Лыжни России» поучаствовало рекордное количество жителей ХМАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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«Лыжня России» собрала на забег 16 035 югорчан
«Лыжня России» собрала на забег 16 035 югорчан Фото:

В ХМАО поставлен новый рекорд по количеству людей, которые приняли участие в забеге «Лыжни России». В 2025 на соревнование пришли 16 035 югорчан, а годом ранее – около 12 тысяч, сообщили в департаменте физической культуры и спорта региона.

«Рекордный забег: более 16 тысяч участников на "Лыжне России " в Югре!.. В этом году мероприятие побило все предыдущие рекорды по числу участников в нашем округе! Так, например, в прошлом году на лыжи встали порядка 12 тысяч югорчан», — написано в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что наибольшее количество участников было в Советском районе. Муниципалитет собрал 3481 жителя. На втором месте идет Сургут – там пришли 2150 человек, а на третьем – Ханты-Мансийск и его 1470 спортсменов.

В этом году «Лыжня России» была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Награды победителям и призерам соревнования вручали олимпийские чемпионы Евгений Дементьев и Светлан Слепцова, президент Федерации традиционных игр и этноспорта Югры Константин Соловьев, а также губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Кухарук лично наградил победителей и призеров «Лыжни России»
Кухарук лично наградил победителей и призеров «Лыжни России»
Фото:

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В ХМАО поставлен новый рекорд по количеству людей, которые приняли участие в забеге «Лыжни России». В 2025 на соревнование пришли 16 035 югорчан, а годом ранее – около 12 тысяч, сообщили в департаменте физической культуры и спорта региона. «Рекордный забег: более 16 тысяч участников на "Лыжне России " в Югре!.. В этом году мероприятие побило все предыдущие рекорды по числу участников в нашем округе! Так, например, в прошлом году на лыжи встали порядка 12 тысяч югорчан», — написано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что наибольшее количество участников было в Советском районе. Муниципалитет собрал 3481 жителя. На втором месте идет Сургут – там пришли 2150 человек, а на третьем – Ханты-Мансийск и его 1470 спортсменов. В этом году «Лыжня России» была посвящена 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Награды победителям и призерам соревнования вручали олимпийские чемпионы Евгений Дементьев и Светлан Слепцова, президент Федерации традиционных игр и этноспорта Югры Константин Соловьев, а также губернатор ХМАО Руслан Кухарук.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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