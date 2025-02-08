Из Прикамья стали вывозить больше леса в Туркменистан

В Пермском крае с начала года экспорт лесопродукции в Туркменистан вырос более чем в два раза. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Пермскому краю.
«С 1 января по 7 февраля 2025 года из Прикамья экспортировано 839 кубометров лесопродукции в Туркмению. Показатель выше в 2,25 раза данных аналогичного периода 2024 года (373 кубометров). Было оформлено 15 фитосанитарных сертификатов», — указано на сайте ведомства.
В конце прошлого года выяснилось, что регион нарастил поставки лесоматериалов в Китай. Экспортные объемы за год увеличились в три раза. Также из Пермского края стали вывозить больше леса в Азербайджан.
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