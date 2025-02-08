08 февраля 2025
07 февраля 2025

Из Прикамья стали вывозить больше леса в Туркменистан

Экспорт леса из Пермского края в Туркменистан вырос в 2,25 раза
© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц пермяки отгрузили в Туркмению свыше 800 кубометров леса
За месяц пермяки отгрузили в Туркмению свыше 800 кубометров леса Фото:

В Пермском крае с начала года экспорт лесопродукции в Туркменистан вырос более чем в два раза. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Пермскому краю.

«С 1 января по 7 февраля 2025 года из Прикамья экспортировано 839 кубометров лесопродукции в Туркмению. Показатель выше в 2,25 раза данных аналогичного периода 2024 года (373 кубометров). Было оформлено 15 фитосанитарных сертификатов», — указано на сайте ведомства.

В конце прошлого года выяснилось, что регион нарастил поставки лесоматериалов в Китай. Экспортные объемы за год увеличились в три раза. Также из Пермского края стали вывозить больше леса в Азербайджан.

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В Пермском крае с начала года экспорт лесопродукции в Туркменистан вырос более чем в два раза. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Пермскому краю. «С 1 января по 7 февраля 2025 года из Прикамья экспортировано 839 кубометров лесопродукции в Туркмению. Показатель выше в 2,25 раза данных аналогичного периода 2024 года (373 кубометров). Было оформлено 15 фитосанитарных сертификатов», — указано на сайте ведомства. В конце прошлого года выяснилось, что регион нарастил поставки лесоматериалов в Китай. Экспортные объемы за год увеличились в три раза. Также из Пермского края стали вывозить больше леса в Азербайджан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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