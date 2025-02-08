В ХМАО потратят почти миллиард рублей на переселение из фенольно жилья

Для переселения югорчан из домов с превышенной концентрацией фенола и формальдегида будет потрачено 990 миллионов рублей. На эти денежные средства в новое жилье смогут переехать 156 семей, сообщили в правительстве региона.
«Еще 156 семей планируется переселить в этом году. На эти цели направят 990 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов», — написано в telegram-канале ведомства.
Отмечается, что Югра — единственный регион, который занимается расселением фенольного жилья с 2022 года. За это время новые квартиры получили уже 457 семей.
В ХМАО в 2024 году план по переселению из фенольного жилья перевыполнен на 8%. За год новые квартиры получили жилье получили 169 семей.
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