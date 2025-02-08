08 февраля 2025
07 февраля 2025

В ХМАО потратят почти миллиард рублей на переселение из фенольно жилья

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году из фенольного жилья переедут 156 югорских семей
В 2025 году из фенольного жилья переедут 156 югорских семей Фото:

Для переселения югорчан из домов с превышенной концентрацией фенола и формальдегида будет потрачено 990 миллионов рублей. На эти денежные средства в новое жилье смогут переехать 156 семей, сообщили в правительстве региона.

«Еще 156 семей планируется переселить в этом году. На эти цели направят 990 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов», — написано в telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Югра — единственный регион, который занимается расселением фенольного жилья с 2022 года. За это время новые квартиры получили уже 457 семей.

В ХМАО в 2024 году план по переселению из фенольного жилья перевыполнен на 8%. За год новые квартиры получили жилье получили 169 семей.

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Для переселения югорчан из домов с превышенной концентрацией фенола и формальдегида будет потрачено 990 миллионов рублей. На эти денежные средства в новое жилье смогут переехать 156 семей, сообщили в правительстве региона. «Еще 156 семей планируется переселить в этом году. На эти цели направят 990 миллионов рублей из федерального и регионального бюджетов», — написано в telegram-канале ведомства. Отмечается, что Югра — единственный регион, который занимается расселением фенольного жилья с 2022 года. За это время новые квартиры получили уже 457 семей. В ХМАО в 2024 году план по переселению из фенольного жилья перевыполнен на 8%. За год новые квартиры получили жилье получили 169 семей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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