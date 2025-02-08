Трое жителей Санкт-Петербурга обманывали контрактников ВС РФ, за что были взяты под стражу по решению Октябрьского районного суда города. Они обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой, сообщили в пресс-службе инстанции.
«Компаньоны придумали, как прибирать к рукам деньги, которые Минобороны РФ выделяет гражданам при поступлении на контрактную службу», — говорится в сообщении. По данным следствия, каждый из пострадавших контрактников терял до 400 тысяч рублей.
Защита обвиняемых пыталась добиться изменения меры пресечения на домашний арест или другие ограничения, однако суд отклонил все ходатайства и оставил подозреваемых в СИЗО до даты предстоящего судебного заседания, назначенного на 25 марта. Общая сумма, похищенная обвиняемыми, составила более 1,1 миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало о пресечении многомиллионного мошенничества в сфере строительства в Ленинградской области. Обманывали людей под предлогом строительства загородных домов. В материалах расследования фигурирует сумма более 13 миллионов рублей. Однако как выяснил отдела экономической безопасности, по такой же схеме были обмануты еще трое граждан на 26 миллионов рублей.
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