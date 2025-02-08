08 февраля 2025

Politico: Зеленский пытается использовать ресурсы Украины для переговоров с США

© Служба новостей «URA.RU»
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Предмет, напоминающий оружие, изъяли правоохранители
Предмет, напоминающий оружие, изъяли правоохранители Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский пытается склонить США на свою сторону обещаниями минеральных богатств. К такому выводу пришли журналисты, проанализировавшие последние шаги украинского лидера.

«Владимир Зеленский предпринимает дипломатические усилия, чтобы склонить на свою сторону Белый дом и президента США Дональда Трампа перед любыми переговорами с РФ, используя в качестве рычага минеральные богатства Украины», — передает Politico. Отмечается, что Киев в связи с этим пообещал серьезные шаги в ближайшие недели.

Ранее Зеленский заявлял, что киевские власти готовы развивать вместе с США месторождения полезных ископаемых. Трамп до этого подчеркивал, что стремится получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на помощь.

По мнению британских СМИ, переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта стоит ждать ближе к концу апреля, передает телеканал 360. При этом многие уверены — у Трампа отсутствует четкий план, но есть большое желание прекратить противостояние, отмечает «Царьград». Кремль в свою очередь призывает набраться терпения в этом вопросе, пишет «Национальная служба новостей».

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Президент Украины Владимир Зеленский пытается склонить США на свою сторону обещаниями минеральных богатств. К такому выводу пришли журналисты, проанализировавшие последние шаги украинского лидера. «Владимир Зеленский предпринимает дипломатические усилия, чтобы склонить на свою сторону Белый дом и президента США Дональда Трампа перед любыми переговорами с РФ, используя в качестве рычага минеральные богатства Украины», — передает Politico. Отмечается, что Киев в связи с этим пообещал серьезные шаги в ближайшие недели. Ранее Зеленский заявлял, что киевские власти готовы развивать вместе с США месторождения полезных ископаемых. Трамп до этого подчеркивал, что стремится получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на помощь. По мнению британских СМИ, переговоров по мирному урегулированию украинского конфликта стоит ждать ближе к концу апреля, передает телеканал 360. При этом многие уверены — у Трампа отсутствует четкий план, но есть большое желание прекратить противостояние, отмечает «Царьград». Кремль в свою очередь призывает набраться терпения в этом вопросе, пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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