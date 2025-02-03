Трамп раскрыл, чего будет стоить для Киева помощь США

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет получить редкоземельные металлы из Украины в обмен на помощь Киеву. Об этом сообщает AFP.
«Мы говорим Украине, что у них есть ценные редкоземельные металлы, и мы хотим получить гарантии. Я ищу гарантии по редкоземельным металлам в любой сделке с Украиной. Я хочу, чтобы Украина давала нам редкоземельные металлы», — цитирует Трампа издание.
Предложение президента США Дональда Трампа по обмену помощи на редкоземельные металлы из Украины следует за его ранее озвученным планом по достижению мира на Украине через снижение цен на нефть, который поддержал Зеленский. Украинский лидер выразил мнение о важности сотрудничества с Америкой и другими партнерами в сфере энергоресурсов, подчеркивая необходимость давления на Россию и укрепления позиций Украины и Европы в глобальной политике.
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