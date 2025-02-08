Тюменцы пожаловались на свалку свежих шкур собак и кабанов

В Луговом обнаружили незаконную свалку шкур животных
В тюменском селе Луговое жители обнаружили свалку свежих шкур животных. По их словам, среди них есть шкуры собак и кабанов.
«В селе Луговое под Тюменью неизвестные оставляют шкурки мертвых животных. Среди убитых животных есть собаки и кабаны», — написали сельчане в telegram-канале «ЧС Тюмень».
URA.RU отправило запрос в Россельхознадзор Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в селе Шипаково (Юргинский район Тюменской области) выявлен очаг бешенства. На территории населенного пункта введен карантин.
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