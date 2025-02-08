08 февраля 2025
07 февраля 2025

Тюменцы пожаловались на свалку свежих шкур собак и кабанов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Луговом обнаружили незаконную свалку шкур животных
В Луговом обнаружили незаконную свалку шкур животных Фото:

В тюменском селе Луговое жители обнаружили свалку свежих шкур животных. По их словам, среди них есть шкуры собак и кабанов.

«В селе Луговое под Тюменью неизвестные оставляют шкурки мертвых животных. Среди убитых животных есть собаки и кабаны», — написали сельчане в telegram-канале «ЧС Тюмень».

URA.RU отправило запрос в Россельхознадзор Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в селе Шипаково (Юргинский район Тюменской области) выявлен очаг бешенства. На территории населенного пункта введен карантин.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменском селе Луговое жители обнаружили свалку свежих шкур животных. По их словам, среди них есть шкуры собак и кабанов. «В селе Луговое под Тюменью неизвестные оставляют шкурки мертвых животных. Среди убитых животных есть собаки и кабаны», — написали сельчане в telegram-канале «ЧС Тюмень». URA.RU отправило запрос в Россельхознадзор Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в селе Шипаково (Юргинский район Тюменской области) выявлен очаг бешенства. На территории населенного пункта введен карантин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...