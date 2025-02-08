В Тюменской области работают 47,5 тысячи трудовых мигрантов

09 февраля 2025 в 04:45 Размер текста - 17 +

В Тюменской области работают мигранты из Японии, Перу и Нигерии Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU За 2024 год в Тюменской области количество трудовых мигрантов возросло на 1,7 тысячи. Если в 2023 году в регионе работали 45,8 тысячи иностранцев, то по итогам 2024 года их стало 47,5 тысячи. Об этом сообщили в тюменском УМВД России. «В Тюменской области в 2024 году выросло количество трудовых мигрантов… Так, если в 2023 году количество трудовых мигрантов, зарегистрированных органами МВД, составляло 45,8 тысячи человек, то в 2024 году — 47,5 тысячи», — рассказали в ведомстве РБК Тюмень. Среди приезжих числятся сотрудники из Японии, Перу, Нигерии, Кот-д’Ивуар и других стран. Подробное количество — не сообщается. В 2024 году из России были выдворены 1614 мигрантов, проживавших в Тюменской области. Это на 70,4% больше, чем годом ранее. Еще 2494 людям запретили въезд на территорию страны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За 2024 год в Тюменской области количество трудовых мигрантов возросло на 1,7 тысячи. Если в 2023 году в регионе работали 45,8 тысячи иностранцев, то по итогам 2024 года их стало 47,5 тысячи. Об этом сообщили в тюменском УМВД России. «В Тюменской области в 2024 году выросло количество трудовых мигрантов… Так, если в 2023 году количество трудовых мигрантов, зарегистрированных органами МВД, составляло 45,8 тысячи человек, то в 2024 году — 47,5 тысячи», — рассказали в ведомстве РБК Тюмень. Среди приезжих числятся сотрудники из Японии, Перу, Нигерии, Кот-д’Ивуар и других стран. Подробное количество — не сообщается. В 2024 году из России были выдворены 1614 мигрантов, проживавших в Тюменской области. Это на 70,4% больше, чем годом ранее. Еще 2494 людям запретили въезд на территорию страны.