08 февраля 2025
07 февраля 2025

В Тюменской области работают 47,5 тысячи трудовых мигрантов

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюменской области работают мигранты из Японии, Перу и Нигерии Фото:

За 2024 год в Тюменской области количество трудовых мигрантов возросло на 1,7 тысячи. Если в 2023 году в регионе работали 45,8 тысячи иностранцев, то по итогам 2024 года их стало 47,5 тысячи. Об этом сообщили в тюменском УМВД России.

«В Тюменской области в 2024 году выросло количество трудовых мигрантов… Так, если в 2023 году количество трудовых мигрантов, зарегистрированных органами МВД, составляло 45,8 тысячи человек, то в 2024 году — 47,5 тысячи», — рассказали в ведомстве РБК Тюмень.

Среди приезжих числятся сотрудники из Японии, Перу, Нигерии, Кот-д’Ивуар и других стран. Подробное количество — не сообщается.

В 2024 году из России были выдворены 1614 мигрантов, проживавших в Тюменской области. Это на 70,4% больше, чем годом ранее. Еще 2494 людям запретили въезд на территорию страны.

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За 2024 год в Тюменской области количество трудовых мигрантов возросло на 1,7 тысячи. Если в 2023 году в регионе работали 45,8 тысячи иностранцев, то по итогам 2024 года их стало 47,5 тысячи. Об этом сообщили в тюменском УМВД России. «В Тюменской области в 2024 году выросло количество трудовых мигрантов… Так, если в 2023 году количество трудовых мигрантов, зарегистрированных органами МВД, составляло 45,8 тысячи человек, то в 2024 году — 47,5 тысячи», — рассказали в ведомстве РБК Тюмень. Среди приезжих числятся сотрудники из Японии, Перу, Нигерии, Кот-д’Ивуар и других стран. Подробное количество — не сообщается. В 2024 году из России были выдворены 1614 мигрантов, проживавших в Тюменской области. Это на 70,4% больше, чем годом ранее. Еще 2494 людям запретили въезд на территорию страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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