ОМОН задержал вартовчанина в центре города
В центре Нижневартовска произошло задержание с участием ОМОНа. В попытке скрыться от правоохранителей югорчанин устроил ДТП, сообщили очевидцы.
«ОМОН кого-то жестко задержал у перекрестка Чапаева — Омской… Во время задержания водитель попытался уехать от ОМОНа и устроил аварию», — написано в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск».
На место ДТП приезжала скорая помощь, однако есть ли пострадавшие — неизвестно. URA.RU отправило запрос в УМВД Росси по ХМАО. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!