08 февраля 2025
07 февраля 2025

Житель Нижневартовска устроил ДТП, пытаясь скрыться от ОМОНа. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг День защитника отечества. Пермь, полиция, омон, росгвардия
ОМОН задержал вартовчанина в центре города Фото:

В центре Нижневартовска произошло задержание с участием ОМОНа. В попытке скрыться от правоохранителей югорчанин устроил ДТП, сообщили очевидцы.

«ОМОН кого-то жестко задержал у перекрестка Чапаева — Омской… Во время задержания водитель попытался уехать от ОМОНа и устроил аварию», — написано в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск».

На место ДТП приезжала скорая помощь, однако есть ли пострадавшие — неизвестно. URA.RU отправило запрос в УМВД Росси по ХМАО. Ответ ожидается.

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В центре Нижневартовска произошло задержание с участием ОМОНа. В попытке скрыться от правоохранителей югорчанин устроил ДТП, сообщили очевидцы. «ОМОН кого-то жестко задержал у перекрестка Чапаева — Омской… Во время задержания водитель попытался уехать от ОМОНа и устроил аварию», — написано в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск». На место ДТП приезжала скорая помощь, однако есть ли пострадавшие — неизвестно. URA.RU отправило запрос в УМВД Росси по ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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