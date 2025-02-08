ОМОН задержал вартовчанина в центре города Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В центре Нижневартовска произошло задержание с участием ОМОНа. В попытке скрыться от правоохранителей югорчанин устроил ДТП, сообщили очевидцы.

«ОМОН кого-то жестко задержал у перекрестка Чапаева — Омской… Во время задержания водитель попытался уехать от ОМОНа и устроил аварию», — написано в telegram-канале «Типичный краб. Нижневартовск».

На место ДТП приезжала скорая помощь, однако есть ли пострадавшие — неизвестно. URA.RU отправило запрос в УМВД Росси по ХМАО. Ответ ожидается.