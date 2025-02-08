08 февраля 2025

Росавиация сообщила об ограничении работы еще одного аэропорта, вслед за Волгоградом

Росавиация: аэропорт в Нижнем Новгороде ввел ограничения на перелеты
© Служба новостей «URA.RU»
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Жара на улицах города. Пермь, небо, аэрофлот, гражданская авиация, авиация, самолет, авиаперевозки
Аэропорт Стригино временно ограничил перелеты Фото:

Аэропорт Стригино, расположенный в Нижнем Новгороде, ввел временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — передает telegram-канал ведомства. Этой ночью также были введены ограничения на работу воздушной гавани в Волгограде.

Неделей ранее также сообщалось об ограничении работы аэропорта в Ульяновске. Соответствующие меры были введены для обеспечения безопасности.

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Аэропорт Стригино, расположенный в Нижнем Новгороде, ввел временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — передает telegram-канал ведомства. Этой ночью также были введены ограничения на работу воздушной гавани в Волгограде. Неделей ранее также сообщалось об ограничении работы аэропорта в Ульяновске. Соответствующие меры были введены для обеспечения безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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