Росавиация сообщила об ограничении работы еще одного аэропорта, вслед за Волгоградом

Аэропорт Стригино, расположенный в Нижнем Новгороде, ввел временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — передает telegram-канал ведомства. Этой ночью также были введены ограничения на работу воздушной гавани в Волгограде.
Неделей ранее также сообщалось об ограничении работы аэропорта в Ульяновске. Соответствующие меры были введены для обеспечения безопасности.
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Аэропорт Стригино, расположенный в Нижнем Новгороде, ввел временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — передает telegram-канал ведомства. Этой ночью также были введены ограничения на работу воздушной гавани в Волгограде. Неделей ранее также сообщалось об ограничении работы аэропорта в Ульяновске. Соответствующие меры были введены для обеспечения безопасности.