Росавиация сообщила об ограничении работы еще одного аэропорта, вслед за Волгоградом

Росавиация: аэропорт в Нижнем Новгороде ввел ограничения на перелеты

09 февраля 2025 в 07:45 Размер текста - 17 +

Аэропорт Стригино временно ограничил перелеты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Аэропорт Стригино, расположенный в Нижнем Новгороде, ввел временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — передает telegram-канал ведомства. Этой ночью также были введены ограничения на работу воздушной гавани в Волгограде. Неделей ранее также сообщалось об ограничении работы аэропорта в Ульяновске. Соответствующие меры были введены для обеспечения безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аэропорт Стригино, расположенный в Нижнем Новгороде, ввел временные ограничения на прилет и вылет воздушных судов. Об этом сообщает представитель Росавиации. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Нижний Новгород (Стригино)», — передает telegram-канал ведомства. Этой ночью также были введены ограничения на работу воздушной гавани в Волгограде. Неделей ранее также сообщалось об ограничении работы аэропорта в Ульяновске. Соответствующие меры были введены для обеспечения безопасности.