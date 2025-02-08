08 февраля 2025
07 февраля 2025

Жительнице ХМАО продали финики с жуками. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ИННОПРОМ-2024: разное. Екатеринбург, финики
Жительница Нефтеюганска пожаловалась на некачественные финики Фото:

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) пожаловалась на финики, купленные в одном из сетевых магазинов. По ее словам, внутри продукта оказались маленькие жуки.

«Вчера купила финики в 10-м микрорайоне, хотела предупредить людей, что они с жучками. Срок годности до ноября этого года», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка».

В комментариях люди поддержали женщину: «В финиках этой торговой марки мне часто личинки попадались. Из каждой пачки около трети выбрасывала. Больше не беру». URA.RU отправило запросы в Роспотребнадзор ХМАО и производителю. Ответы ожидаются.

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Жительница Нефтеюганска (ХМАО) пожаловалась на финики, купленные в одном из сетевых магазинов. По ее словам, внутри продукта оказались маленькие жуки. «Вчера купила финики в 10-м микрорайоне, хотела предупредить людей, что они с жучками. Срок годности до ноября этого года», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка». В комментариях люди поддержали женщину: «В финиках этой торговой марки мне часто личинки попадались. Из каждой пачки около трети выбрасывала. Больше не беру». URA.RU отправило запросы в Роспотребнадзор ХМАО и производителю. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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