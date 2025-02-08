Жительнице ХМАО продали финики с жуками. Фото

09 февраля 2025 в 07:45 Размер текста - 17 +

Жительница Нефтеюганска пожаловалась на некачественные финики Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жительница Нефтеюганска (ХМАО) пожаловалась на финики, купленные в одном из сетевых магазинов. По ее словам, внутри продукта оказались маленькие жуки. «Вчера купила финики в 10-м микрорайоне, хотела предупредить людей, что они с жучками. Срок годности до ноября этого года», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка». В комментариях люди поддержали женщину: «В финиках этой торговой марки мне часто личинки попадались. Из каждой пачки около трети выбрасывала. Больше не беру». URA.RU отправило запросы в Роспотребнадзор ХМАО и производителю. Ответы ожидаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Нефтеюганска (ХМАО) пожаловалась на финики, купленные в одном из сетевых магазинов. По ее словам, внутри продукта оказались маленькие жуки. «Вчера купила финики в 10-м микрорайоне, хотела предупредить людей, что они с жучками. Срок годности до ноября этого года», — написала югорчанка в telegram-канале «Это Юганск, детка». В комментариях люди поддержали женщину: «В финиках этой торговой марки мне часто личинки попадались. Из каждой пачки около трети выбрасывала. Больше не беру». URA.RU отправило запросы в Роспотребнадзор ХМАО и производителю. Ответы ожидаются.