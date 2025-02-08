Bloomberg раскрыл тайну Ротшильда касательно дела об изнасиловании

Bloomberg: полиция Британии сообщила о сексуальных домогательствах Ротшильда

09 февраля 2025 в 08:38 Размер текста - 17 +

Британская полиция заявила, что не смогла поговорить с Эвелином Ротшильдом о сексуальных домогательствах при жизни Фото: Георгий Бергал © URA.RU Финансист богатейшей семьи Ротшильдов Эвелин, которого еще в 2019 году обвиняли в сексуальных домогательствах, не смог ответить на вопросы полиции о потенциальных преступлениях сексуального характера. В 2025 году также несколько женщин заявили об изнасиловании с его стороны еще в 1990-х годах. Об этом пишет Bloomberg. Сам Ротшильд скончался еще в 2022 году на 92-м году жизни. «Один из влиятельнейших финансистов в мире не смог в 2019 году ответить на вопросы полиции, поводом для дела стали обвинения двух бывших сотрудниц фамильного поместья Ротшильдов. Он умер спустя три года. <…> Финансист Эвелин де Ротшильд в связи с состоянием здоровья не смог дать показания полицейским, расследующим обвинения в изнасиловании, выдвинутые против него», — передает Bloomberg, ссылаясь на источники из полиции Темс-Валли (Англия). По словам журналистов, детективы так и не смогли в свое время собрать достаточно доказательств из-за давности происшествия. Сам Эвелин Ротшильд не смог поговорить с полицией из-за состояния здоровья. По итогу дело было закрыто. В феврале 2025 года несколько женщин предъявили обвинения Ротшильду в сексуальных домогательствах, которые якобы произошли в середине и конце 1990-х, согласно отчетам The Guardian. Они утверждали, что в те годы работали в N. M. Rothschild & Sons — частной инвестиционно-банковской компании, принадлежащей семейству Ротшильдов. По словам источников издания, которые предпочли остаться анонимными, финансист предпочитал выбирать для своих действий сотрудников на более низких позициях, обещая им поддержку в продвижении по карьерной лестнице, приглашал их в свой кабинет, а затем домогался их. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Финансист богатейшей семьи Ротшильдов Эвелин, которого еще в 2019 году обвиняли в сексуальных домогательствах, не смог ответить на вопросы полиции о потенциальных преступлениях сексуального характера. В 2025 году также несколько женщин заявили об изнасиловании с его стороны еще в 1990-х годах. Об этом пишет Bloomberg. Сам Ротшильд скончался еще в 2022 году на 92-м году жизни. «Один из влиятельнейших финансистов в мире не смог в 2019 году ответить на вопросы полиции, поводом для дела стали обвинения двух бывших сотрудниц фамильного поместья Ротшильдов. Он умер спустя три года. <…> Финансист Эвелин де Ротшильд в связи с состоянием здоровья не смог дать показания полицейским, расследующим обвинения в изнасиловании, выдвинутые против него», — передает Bloomberg, ссылаясь на источники из полиции Темс-Валли (Англия). По словам журналистов, детективы так и не смогли в свое время собрать достаточно доказательств из-за давности происшествия. Сам Эвелин Ротшильд не смог поговорить с полицией из-за состояния здоровья. По итогу дело было закрыто. В феврале 2025 года несколько женщин предъявили обвинения Ротшильду в сексуальных домогательствах, которые якобы произошли в середине и конце 1990-х, согласно отчетам The Guardian. Они утверждали, что в те годы работали в N. M. Rothschild & Sons — частной инвестиционно-банковской компании, принадлежащей семейству Ротшильдов. По словам источников издания, которые предпочли остаться анонимными, финансист предпочитал выбирать для своих действий сотрудников на более низких позициях, обещая им поддержку в продвижении по карьерной лестнице, приглашал их в свой кабинет, а затем домогался их.