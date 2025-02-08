Происшествия Пожары В челябинском поселке мать и сын сгорели при пожаре. Фото 09 февраля 2025 в 09:50 Размер текста - 17 + В сгоревшем доме спасатели обнаружили два тела Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Нагайбакском районе Челябинской области в поселке Переселенческий мать и сын погибли в результате ночного пожара. Об этом сообщили в ЕДДС Нагайбакского района. «Огонь охватил дом, в котором проживала 70-летняя пенсионерка со своим 50-летним сыном. На место происшествия выехали огнеборцы. В загоревшемся доме находились две квартиры — в одной из них никто не проживал, а во второй были обнаружены тела матери и сына», — пишет газета «Всходы» со ссылкой на ЕДДС района. В ликвидации огня участвовали сотрудники из ПСЧ-68, ПЧ-249 и ПЧ- 127. В настоящее время проводится расследование для определения причин возникновения пожара. Причины трагедии устанавливаются газета «Всходы» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нагайбакском районе Челябинской области в поселке Переселенческий мать и сын погибли в результате ночного пожара. Об этом сообщили в ЕДДС Нагайбакского района. «Огонь охватил дом, в котором проживала 70-летняя пенсионерка со своим 50-летним сыном. На место происшествия выехали огнеборцы. В загоревшемся доме находились две квартиры — в одной из них никто не проживал, а во второй были обнаружены тела матери и сына», — пишет газета «Всходы» со ссылкой на ЕДДС района. В ликвидации огня участвовали сотрудники из ПСЧ-68, ПЧ-249 и ПЧ- 127. В настоящее время проводится расследование для определения причин возникновения пожара. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям