В Нагайбакском районе Челябинской области в поселке Переселенческий мать и сын погибли в результате ночного пожара. Об этом сообщили в ЕДДС Нагайбакского района.
«Огонь охватил дом, в котором проживала 70-летняя пенсионерка со своим 50-летним сыном. На место происшествия выехали огнеборцы. В загоревшемся доме находились две квартиры — в одной из них никто не проживал, а во второй были обнаружены тела матери и сына», — пишет газета «Всходы» со ссылкой на ЕДДС района.
В ликвидации огня участвовали сотрудники из ПСЧ-68, ПЧ-249 и ПЧ- 127. В настоящее время проводится расследование для определения причин возникновения пожара.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!