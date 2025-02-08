08 февраля 2025
07 февраля 2025

В челябинском поселке мать и сын сгорели при пожаре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в районе КРТ. Тюмень , пожар, дом сгорел, сгоревший дом, последствия пожара, крт, ул заимка волга 3а
В сгоревшем доме спасатели обнаружили два тела Фото:

В Нагайбакском районе Челябинской области в поселке Переселенческий мать и сын погибли в результате ночного пожара. Об этом сообщили в ЕДДС Нагайбакского района.

«Огонь охватил дом, в котором проживала 70-летняя пенсионерка со своим 50-летним сыном. На место происшествия выехали огнеборцы. В загоревшемся доме находились две квартиры — в одной из них никто не проживал, а во второй были обнаружены тела матери и сына», — пишет газета «Всходы» со ссылкой на ЕДДС района.

В ликвидации огня участвовали сотрудники из ПСЧ-68, ПЧ-249 и ПЧ- 127. В настоящее время проводится расследование для определения причин возникновения пожара.

Причины трагедии устанавливаются
Причины трагедии устанавливаются

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В Нагайбакском районе Челябинской области в поселке Переселенческий мать и сын погибли в результате ночного пожара. Об этом сообщили в ЕДДС Нагайбакского района. «Огонь охватил дом, в котором проживала 70-летняя пенсионерка со своим 50-летним сыном. На место происшествия выехали огнеборцы. В загоревшемся доме находились две квартиры — в одной из них никто не проживал, а во второй были обнаружены тела матери и сына», — пишет газета «Всходы» со ссылкой на ЕДДС района. В ликвидации огня участвовали сотрудники из ПСЧ-68, ПЧ-249 и ПЧ- 127. В настоящее время проводится расследование для определения причин возникновения пожара.
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