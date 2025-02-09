Аэропорт Санкт-Петербурга ввел ограничения на полеты

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Аэропорт Пулково ввел ограничения на перелеты Фото:

Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) ввел временные ограничения на перелеты. Об этом сообщает Росавиация.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов <…> введены в петербургском аэропорту Пулково», — передает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что соответствующие ограничения были введены в 06:55 (по Москве).

В ночь на 9 февраля также сообщалась о временных ограничения в работе воздушных гаваней в Волгограде и в Нижнем Новгороде. Об этом также информировали в Росавиации. Данные меры ввели в целях безопасности, отмечали представители аэропортов.

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Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) ввел временные ограничения на перелеты. Об этом сообщает Росавиация. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов <…> введены в петербургском аэропорту Пулково», — передает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что соответствующие ограничения были введены в 06:55 (по Москве). В ночь на 9 февраля также сообщалась о временных ограничения в работе воздушных гаваней в Волгограде и в Нижнем Новгороде. Об этом также информировали в Росавиации. Данные меры ввели в целях безопасности, отмечали представители аэропортов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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