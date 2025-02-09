Аэропорт Санкт-Петербурга ввел ограничения на полеты

09 февраля 2025 в 09:28 Размер текста - 17 +

Аэропорт Пулково ввел ограничения на перелеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) ввел временные ограничения на перелеты. Об этом сообщает Росавиация. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов <…> введены в петербургском аэропорту Пулково», — передает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что соответствующие ограничения были введены в 06:55 (по Москве). В ночь на 9 февраля также сообщалась о временных ограничения в работе воздушных гаваней в Волгограде и в Нижнем Новгороде. Об этом также информировали в Росавиации. Данные меры ввели в целях безопасности, отмечали представители аэропортов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) ввел временные ограничения на перелеты. Об этом сообщает Росавиация. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов <…> введены в петербургском аэропорту Пулково», — передает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что соответствующие ограничения были введены в 06:55 (по Москве). В ночь на 9 февраля также сообщалась о временных ограничения в работе воздушных гаваней в Волгограде и в Нижнем Новгороде. Об этом также информировали в Росавиации. Данные меры ввели в целях безопасности, отмечали представители аэропортов.