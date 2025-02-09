Аэропорт Санкт-Петербурга ввел ограничения на полеты

Аэропорт Пулково (Санкт-Петербург) ввел временные ограничения на перелеты. Об этом сообщает Росавиация.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов <…> введены в петербургском аэропорту Пулково», — передает ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что соответствующие ограничения были введены в 06:55 (по Москве).
В ночь на 9 февраля также сообщалась о временных ограничения в работе воздушных гаваней в Волгограде и в Нижнем Новгороде. Об этом также информировали в Росавиации. Данные меры ввели в целях безопасности, отмечали представители аэропортов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.