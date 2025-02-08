Тюменский джентльмен решил подвезти знакомую домой после бутылки коньяка

В Заводоуковске (Тюменская область) 50-летний местный житель выпил бутылку коньяка и после сел за руль. Как оказалось, он решил подвезти свою знакомую до дома. В Госавтоинспекции региона сообщили, что горе-джентльмену был выписан штраф.
«50-летний джентльмен в Заводоуковске выпил бутылку коньяка и повез знакомую домой. На улице Кооперативной автоинспекторы остановили его автомобиль. На водителя составлен административный материал за пьяное вождение», — сообщается в telegram-канале ведомства.
За прошедшие сутки в регионе задержано 20 пьяных водителей, еще 16 — были остановлены только за прошедшую ночь, добавили в ГИБДД. Среди нарушителей водитель, севший за руль после 4,5 литров пива, а также женщина, выпившая бутылку пива и решившая покататься.
В Тобольском районе Тюменской области ранее на трассе погиб пешеход. Он лежал на дороге, когда на него наехал автомобиль. Трагедия произошла в деревне Байгара.
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