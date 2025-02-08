08 февраля 2025
07 февраля 2025

Тюменский джентльмен решил подвезти знакомую домой после бутылки коньяка

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, водитель
На водителя составлен административный протокол Фото:

В Заводоуковске (Тюменская область) 50-летний местный житель выпил бутылку коньяка и после сел за руль. Как оказалось, он решил подвезти свою знакомую до дома. В Госавтоинспекции региона сообщили, что горе-джентльмену был выписан штраф.

«50-летний джентльмен в Заводоуковске выпил бутылку коньяка и повез знакомую домой. На улице Кооперативной автоинспекторы остановили его автомобиль. На водителя составлен административный материал за пьяное вождение», — сообщается в telegram-канале ведомства.

За прошедшие сутки в регионе задержано 20 пьяных водителей, еще 16 — были остановлены только за прошедшую ночь, добавили в ГИБДД. Среди нарушителей водитель, севший за руль после 4,5 литров пива, а также женщина, выпившая бутылку пива и решившая покататься.

В Тобольском районе Тюменской области ранее на трассе погиб пешеход. Он лежал на дороге, когда на него наехал автомобиль. Трагедия произошла в деревне Байгара.

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В Заводоуковске (Тюменская область) 50-летний местный житель выпил бутылку коньяка и после сел за руль. Как оказалось, он решил подвезти свою знакомую до дома. В Госавтоинспекции региона сообщили, что горе-джентльмену был выписан штраф. «50-летний джентльмен в Заводоуковске выпил бутылку коньяка и повез знакомую домой. На улице Кооперативной автоинспекторы остановили его автомобиль. На водителя составлен административный материал за пьяное вождение», — сообщается в telegram-канале ведомства. За прошедшие сутки в регионе задержано 20 пьяных водителей, еще 16 — были остановлены только за прошедшую ночь, добавили в ГИБДД. Среди нарушителей водитель, севший за руль после 4,5 литров пива, а также женщина, выпившая бутылку пива и решившая покататься. В Тобольском районе Тюменской области ранее на трассе погиб пешеход. Он лежал на дороге, когда на него наехал автомобиль. Трагедия произошла в деревне Байгара.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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