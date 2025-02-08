08 февраля 2025
07 февраля 2025

Челябинка спасла госучреждение от брошенного коктейля Молотова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Случайная прохожая спасла управление культуры от пожара (фото из архива)
Случайная прохожая спасла управление культуры от пожара (фото из архива) Фото:

В Челябинске пенсионер бросил на крыльцо управления культуры на улице Цвиллинга бутылку с зажигательной смесью. Однако его планам сжечь госучреждение помешала мимо проходящая девушка, которая сумела погасить огонь. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

«Здание управления культуры расположено рядом с областным военкоматом. Инцидент произошел около 16:00 в субботу. Мужчина бросил на крыльцо учреждения бутылку с зажигательной смесью. Благодаря быстрой реакции девушки пожара удалось избежать», — пишет сайт «74.ру». со ссылкой на источник. 

По одной из версий, мужчина действовал под влиянием мошенников, и, возможно, настоящей целью его действий было не само управление культуры. В настоящее время правоохранители проводят расследование этих обстоятельств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске пенсионер бросил на крыльцо управления культуры на улице Цвиллинга бутылку с зажигательной смесью. Однако его планам сжечь госучреждение помешала мимо проходящая девушка, которая сумела погасить огонь. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах. «Здание управления культуры расположено рядом с областным военкоматом. Инцидент произошел около 16:00 в субботу. Мужчина бросил на крыльцо учреждения бутылку с зажигательной смесью. Благодаря быстрой реакции девушки пожара удалось избежать», — пишет сайт «74.ру». со ссылкой на источник.  По одной из версий, мужчина действовал под влиянием мошенников, и, возможно, настоящей целью его действий было не само управление культуры. В настоящее время правоохранители проводят расследование этих обстоятельств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...