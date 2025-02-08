Челябинка спасла госучреждение от брошенного коктейля Молотова

В Челябинске пенсионер бросил на крыльцо управления культуры на улице Цвиллинга бутылку с зажигательной смесью. Однако его планам сжечь госучреждение помешала мимо проходящая девушка, которая сумела погасить огонь. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
«Здание управления культуры расположено рядом с областным военкоматом. Инцидент произошел около 16:00 в субботу. Мужчина бросил на крыльцо учреждения бутылку с зажигательной смесью. Благодаря быстрой реакции девушки пожара удалось избежать», — пишет сайт «74.ру». со ссылкой на источник.
По одной из версий, мужчина действовал под влиянием мошенников, и, возможно, настоящей целью его действий было не само управление культуры. В настоящее время правоохранители проводят расследование этих обстоятельств.
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