08 февраля 2025
07 февраля 2025

На Ямале спасатели ищут заблудившегося в тундре мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина заблудился в тундре из-за метели
Мужчина заблудился в тундре из-за метели Фото:

В ЯНАО 7 февраля мужчина заблудился в районе Нового Порта. С пути его сбила бушующая в округе метель. В пресс-службе департамента гражданской защиты Ямала URA.RU сообщили, что поиски пропавшего продолжаются до сих пор.

«Спасатели ищут мужчину, заблудившегося во время метели возле Нового Порта. Он выехал 7 февраля из Яр-Сале, но сбился с пути. На данный момент поиски продолжаются», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Сначала пропавшего пытались найти знакомые. Предположительно, мужчина находится в районе Обской губы.

Сильный шторм обрушился на Ямал 7 февраля. В отдельных районах ветер усилился до 28 метров в секунду. В Тазовском районе 9 февраля из-за сильного ветра и метели полностью закрыты выезды из населенных пунктов. Движение по автодороге Тазовский — Газ-Сале перекрыто до особого распоряжения.

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В ЯНАО 7 февраля мужчина заблудился в районе Нового Порта. С пути его сбила бушующая в округе метель. В пресс-службе департамента гражданской защиты Ямала URA.RU сообщили, что поиски пропавшего продолжаются до сих пор. «Спасатели ищут мужчину, заблудившегося во время метели возле Нового Порта. Он выехал 7 февраля из Яр-Сале, но сбился с пути. На данный момент поиски продолжаются», — сообщили URA.RU в ведомстве. Сначала пропавшего пытались найти знакомые. Предположительно, мужчина находится в районе Обской губы. Сильный шторм обрушился на Ямал 7 февраля. В отдельных районах ветер усилился до 28 метров в секунду. В Тазовском районе 9 февраля из-за сильного ветра и метели полностью закрыты выезды из населенных пунктов. Движение по автодороге Тазовский — Газ-Сале перекрыто до особого распоряжения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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