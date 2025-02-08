На Ямале спасатели ищут заблудившегося в тундре мужчину

В ЯНАО 7 февраля мужчина заблудился в районе Нового Порта. С пути его сбила бушующая в округе метель. В пресс-службе департамента гражданской защиты Ямала URA.RU сообщили, что поиски пропавшего продолжаются до сих пор.
«Спасатели ищут мужчину, заблудившегося во время метели возле Нового Порта. Он выехал 7 февраля из Яр-Сале, но сбился с пути. На данный момент поиски продолжаются», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Сначала пропавшего пытались найти знакомые. Предположительно, мужчина находится в районе Обской губы.
Сильный шторм обрушился на Ямал 7 февраля. В отдельных районах ветер усилился до 28 метров в секунду. В Тазовском районе 9 февраля из-за сильного ветра и метели полностью закрыты выезды из населенных пунктов. Движение по автодороге Тазовский — Газ-Сале перекрыто до особого распоряжения.
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